L’évolution technologique fulgurante inquiète la population sur le plan de l'emploi et de la sécurité. Pour le fondateur de start-up technologique Kevin Sartori, il n’y a qu’une solution: la Suisse doit jouer un rôle de premier plan dans le développement de l’IA, de la robotique et des drones.

En bref Pour Kevin Sartori, l’IA transforme rapidement les emplois, la formation continue et des règles claires doivent mieux limiter les risques

Sartori, l’IA transforme rapidement les emplois, la formation continue et des règles claires doivent mieux limiter les risques La Suisse doit garantir aux start-up de la robotique, de la médecine et de la production l’accès aux capitaux et au marché

Selon Kevin Sartori, les entreprises de drones souffrent de l’incertitude liée aux exportations et sont considérées comme des fournisseurs à risque

Martin Schmidt et Stefan Bohrer

Entre la peur de perdre son emploi à cause de l’intelligence artificielle (IA), l'exode des start-up à succès et les questions éthiques délicates que soulève l’utilisation des drones dans les conflits armés, l’évolution technologique agite la Suisse et l’Europe. Si l'IA et la robotique figurent parmi les marchés de croissance les plus importants de demain, l'Europe risque de prendre du retard à cause de son arsenal réglementaire complexe.

Comment l'Europe et la Suisse peuvent-elles s’imposer dans cette compétition? Entreprises, responsables politiques et universitaires débattront de cette question à l'European Economic Forum dès mercredi prochain. Kevin Sartori sera parmi les participants au KKL de Lucerne. Blick a rencontré ce fondateur de start-up pour un entretien préalable en amont du forum.

Blick: Kevin Sartori, comprenez-vous les craintes de la population face à cette évolution fulgurante?

Kevin Sartori: Je peux comprendre les craintes de la population. L’IA va transformer de nombreux emplois et en créer de nouveaux, plus rapidement que les technologies précédentes. Se voiler la face ne sert à rien. Nous devons comprendre la technologie, poursuivre la formation de la population et établir des règles claires. Dès lors que des vies sont en jeu, la responsabilité incombe à un être humain.

Dans quelle mesure est-il important pour la Suisse de jouer un rôle de premier plan dans ces technologies?

C’est crucial. Ce sont des technologies clés, déterminantes pour notre prospérité, notre sécurité ainsi que notre marge de manœuvre économique et politique. La Suisse ne peut pas être totalement indépendante dans le domaine de l’IA. En ce qui concerne le développement des modèles d’IA les plus avancés, le train est pour ainsi dire déjà parti. Notre force réside dans l’application de ces technologies au monde physique, par exemple dans la robotique, la médecine et la production. Nous devons accélérer dans ces domaines et transformer notre recherche en entreprises afin de ne pas nous laisser distancer.

En savoir plus sur Kevin Sartori Kevin Sartori a grandi au Tessin. Il a étudié le génie mécanique et la robotique à l'EPFZ et obtenu un MBA à l'UC Berkeley. Dans la Silicon Valley, il dirigeait les départements produit et marketing du plus grand fabricant de drones civils des Etats-Unis de l'époque. En 2017, il est retourné en Suisse et a cofondé à Zurich l'entreprise de logiciels pour drones Auterion. Son objectif: montrer qu'une plateforme logicielle mondiale pouvait être développée depuis l'Europe. Fin 2021, il s'est retiré des activités opérationnelles. Aujourd'hui, il accompagne plus de 50 start-ups et scale-ups de deep tech dans leur croissance, notamment comme entrepreneur en résidence chez EPF Entrepreneurship et comme «Role Model» de Project Switzerland, un programme pour les scale-ups suisses de pointe. Kevin Sartori a grandi au Tessin. Il a étudié le génie mécanique et la robotique à l'EPFZ et obtenu un MBA à l'UC Berkeley. Dans la Silicon Valley, il dirigeait les départements produit et marketing du plus grand fabricant de drones civils des Etats-Unis de l'époque. En 2017, il est retourné en Suisse et a cofondé à Zurich l'entreprise de logiciels pour drones Auterion. Son objectif: montrer qu'une plateforme logicielle mondiale pouvait être développée depuis l'Europe. Fin 2021, il s'est retiré des activités opérationnelles. Aujourd'hui, il accompagne plus de 50 start-ups et scale-ups de deep tech dans leur croissance, notamment comme entrepreneur en résidence chez EPF Entrepreneurship et comme «Role Model» de Project Switzerland, un programme pour les scale-ups suisses de pointe. Plus

La Suisse est un véritable vivier de start-up. Mais dès que les entreprises ont du succès et veulent accélérer leur croissance, les start-up prometteuses partent à l’étranger. Pourquoi?

La recherche menée dans des hautes écoles comme l’EPFL et l’EPFZ est de classe mondiale. Mais la technologie seule ne suffit pas. Ce ne sont pas les meilleures technologies qui l’emportent, mais les entreprises capables de conquérir rapidement de nombreux clients et de lever beaucoup de capitaux. L'accès au marché et le financement peuvent encore être améliorés: les fonds nécessaires aux importantes levées de fonds pour la croissance proviennent généralement de l'étranger. Nous devons créer des conditions-cadres permettant aux start-up de conserver durablement leur activité principale en Suisse.

Le marché des capitaux suisse regorge de liquidités. Des incitations réglementaires seraient-elles nécessaires pour garantir que ces fonds parviennent aux start-up?

L’argent ne manque pas, mais il est difficilement investi dans les start-up. Les efforts requis sont considérables et l’horizon d’investissement est long. Toutefois, des études montrent que les fonds largement diversifiés génèrent des rendements d’environ 14% pour les start-up suisses. Nos pays voisins mettent en place des incitations ciblées afin que les caisses de pension et les assureurs investissent dans les start-up nationales. Nous devons aussi mieux exploiter le potentiel de nos caisses de pension, dans l’intérêt des personnes assurées. Par ailleurs, la Confédération, les cantons et l’économie privée devraient adopter plus rapidement et plus souvent les nouvelles technologies.

La Suisse est particulièrement bien positionnée dans le domaine des drones. Vous avez vous-même cofondé Auterion, une start-up de logiciels pour drones qui a aujourd’hui son siège aux Etats-Unis. Les raisons du départ de start-up prometteuses dans le domaine des drones sont encore nombreuses…

Je ne peux pas parler au nom d’Auterion. De nombreuses start-up spécialisées dans les drones développent des technologies à double usage, utilisables à des fins civiles et de sécurité. Elles ne tombent généralement pas sous le coup de la loi sur le matériel de guerre. Malgré tout, pour les applications de sécurité, les livraisons suisses à l’étranger sont considérées comme peu sûres. Nos partenaires voient donc les fournisseurs suisses comme un risque dans leur chaîne d’approvisionnement et cherchent des solutions de remplacement. Se pose ensuite la question du financement: qui ne trouve pas de clients ne trouve pas de capitaux.

European Economic Forum / Lucerne Dialogue L’European Economic Forum (EEF) est organisé par l’initiative Lucerne Dialogue, présidée par Marcel Stalder et dirigée par son directeur Dominik Isler. Sous la devise «Proof of Concept», l’EEF réunira les 25 et 26 novembre 2026 au KKL de Lucerne plus de 700 responsables des milieux économiques, politiques, scientifiques et de la société. Au cours des prochaines années, l’Europe devra prouver que les stratégies adoptées portent leurs fruits. Comment les entreprises européennes s’imposent-elles dans la concurrence multipolaire? Quels modèles fonctionnent? L’EEF propose des analyses novatrices des plus grands experts européens, ainsi que l’espace nécessaire pour développer des réponses concrètes par-delà les disciplines, les générations et les frontières. Pendant deux jours, l’EEF fera de Lucerne la capitale de l’Europe. L’European Economic Forum (EEF) est organisé par l’initiative Lucerne Dialogue, présidée par Marcel Stalder et dirigée par son directeur Dominik Isler. Sous la devise «Proof of Concept», l’EEF réunira les 25 et 26 novembre 2026 au KKL de Lucerne plus de 700 responsables des milieux économiques, politiques, scientifiques et de la société. Au cours des prochaines années, l’Europe devra prouver que les stratégies adoptées portent leurs fruits. Comment les entreprises européennes s’imposent-elles dans la concurrence multipolaire? Quels modèles fonctionnent? L’EEF propose des analyses novatrices des plus grands experts européens, ainsi que l’espace nécessaire pour développer des réponses concrètes par-delà les disciplines, les générations et les frontières. Pendant deux jours, l’EEF fera de Lucerne la capitale de l’Europe. Plus

Auterion produit à grande échelle des drones de combat pour l’Ukraine avec des partenaires. Cette technologie soulève aussi des questions éthiques…

Comme je l’ai dit, je ne peux pas parler au nom d’Auterion. Ces technologies soulèvent effectivement des questions éthiques difficiles. Malheureusement, nous ne pouvons pas partir du principe que les autres acteurs et pays se posent également ces questions. C’est précisément pourquoi la Suisse doit comprendre ces technologies et, si nécessaire, être capable de les développer elle-même. Ceux qui ne les maîtrisent pas ne peuvent se défendre et n'ont aucune influence sur l'élaboration des règles.

Ce discours ressemble à un plaidoyer en faveur d’un «oui» à la loi sur le matériel de guerre.

Je me préoccupe des jeunes entreprises en Suisse: un vote «oui» est crucial pour elles. L’incertitude actuelle nuit aussi aux start-up proposant des produits civils: la Suisse est considérée à l’étranger comme un fournisseur peu fiable et les clients préfèrent s’en détourner. Si ces entreprises ne peuvent pas se développer ici, nous deviendrons trop dépendants de l’étranger dans ces technologies clés. Ce serait fatal pour la Suisse.

Quiconque veut réglementer les technologies destinées à protéger la population et les personnes se fera distancer, comme l’UE avec sa loi sur l’IA. Que peut-on donc faire?

Je vois les choses différemment. Etablir des règles pour protéger la population est essentiel. Ceux qui se contentent de réglementer sans investir seront laissés pour compte. Ceux qui développent leurs propres produits conservent une certaine maîtrise et y apportent leur contribution. Ceux qui ne fabriquent pas se contentent de réglementer les produits de l'extérieur. Voilà pourquoi nous devons investir.

Les entreprises florissantes créent des emplois bien rémunérés et des recettes fiscales, mais elles attirent aussi des expatriés et font indirectement grimper les loyers. La population suisse est de plus en plus réticente à la croissance. Est-ce un problème?

Cela devient un problème si nous ignorons les inquiétudes. La croissance doit profiter à tout le monde, grâce à de bons emplois et à une meilleure qualité de vie. Nous, ingénieures, développeurs et fondateurs, avons aussi un rôle à jouer: nous expliquons trop rarement ce que nous faisons et ce que cela apporte à la population. Si les inquiétudes sont les seules à façonner le débat, beaucoup de choses risquent de stagner. Nous ne devons pas attendre notre avenir, mais le construire ensemble.