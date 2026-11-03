Les candidatures pour succéder à Christine Lagarde à la tête de la BCE doivent être soumises d'ici vendredi. Parmi les favoris: Klaas Knot et Pablo Hernández de Cos.

La course pour remplacer Christine Lagarde à la tête de la BCE est lancée

La course pour remplacer Christine Lagarde à la tête de la BCE est lancée

AFP Agence France-Presse

Les pays de l'UE ont jusqu'à vendredi pour proposer un candidat à la succession de Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, avant un premier examen des nominations le 9 novembre.

La responsable française a annoncé fin octobre son départ anticipé de l'institution francfortoise, ouvrant une bataille de succession qui mobilise les principales capitales de la zone euro.

Deux favoris

«Le président de l'Eurogroupe, Kyriakos Pierrakakis, a invité les États membres à transmettre leurs candidatures d'ici vendredi», a indiqué son porte-parole. Ces candidatures seront examinées par les ministres des Finances de la zone euro lors d'une réunion lundi prochain à Bruxelles.

Parmi les favoris: l'ancien gouverneur de la banque centrale néerlandaise Klaas Knot et Pablo Hernández de Cos, actuel responsable à la Banque des règlements internationaux (BRI).