Christine Lagarde quittera prématurément ses fonctions de présidente de la Banque centrale européenne (BCE) le 7 février 2027. Des spéculations sur sa démission circulaient déjà depuis un certain temps.

Nathalie Benn

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, quittera ses fonctions le 7 février 2027, soit près de neuf mois avant l'expiration de son mandat prévue fin octobre 2027, a annoncé la BCE jeudi.

Mme Lagarde a informé le Conseil des gouverneurs de l'institut monétaire ainsi que le président du Conseil européen, António Costa, de sa décision de quitter son poste en février, selon un communiqué. Son successeur sera nommé par le Conseil européen conformément à la procédure prévue par les traités de l'Union européenne.