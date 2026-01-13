Threema aus Pfäffikon SZ präsentiert sich als sichere Whatsapp-Alternative. Nun wurde der Schweizer Messenger an die deutsche Firma Comitis Capital verkauft.

Thomas Benkö Journalist & AI Innovation Lead

«Threema ist der meistverkaufte sichere Instant-Messenger. Mehr als 12 Millionen Nutzer in Europa und darüber hinaus vertrauen bereits auf die Services aus der Schweiz», steht auf der Website von Threema.

Nun ist die Swissness weg – zumindest teilweise. Die Messengerfirma aus dem schwyzerischen Pfäffikon ist nach Deutschland verkauft worden.

Die Infos sind noch dürftig. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Und was mit dem Schweizer Hauptsitz passiert, ist auch noch nicht klar.

«Für Threema-Nutzer ändert sich nichts»

Bei Comitis heisst es: «Threema ist einzigartig positioniert, um von langfristigen strukturellen Wachstumstrends in den Bereichen sichere Kommunikation, europäische Datensouveränität und regulatorische Compliance zu profitieren. Wir freuen uns darauf, das Unternehmen in seiner nächsten Wachstumsphase zu unterstützen.»

Und bei Threema selbst heisst es: «Anfang 2026 wechselt die Eigentümerschaft von Afinum zur Comitis Capital GmbH. Für Threema-Nutzer ändert sich nichts. Auch die Geschäftsleitung bleibt unverändert.»

Brisant: Um die Kommunikation sicherer zu machen, messengern alle Angestellten der Schweizer Bundesverwaltung mit dem Business-Dienst «Threema Work».

+++Update folgt+++