Rockstar zeigt erstmals echte Spielszenen aus «Grand Theft Auto VI». Der Extended Look lief zuerst exklusiv auf Netflix, später auf Youtube. Neun Dinge, die wir jetzt über das Spiel wissen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft «GTA VI» erscheint am 19. November für PS5 und Xbox

Entwickler Rockstar Games hat jetzt 26 Minuten Gameplay gezeigt

Game hat mehr Fahndungssterne, Karma und Wechsel in Sekunden

Tobias Bolzern Redaktor Digital

Ein heruntergekommener Wohnblock irgendwo in Vice City. Jason und Lucia sollen ein Paket abholen, Auftraggeber ist ein Typ namens Boobie. Jason geht voran, es folgt ein kurzes Geplänkel, dann fliegt die Tür auf: Polizei. Die beiden schnappen die Tasche und schiessen sich den Weg nach draussen frei. Aus dem Zwischenschnitt wird nahtlos Gameplay, aus Gameplay wieder Filmszene. So beginnt der Extended Look für «GTA VI».

Auf diesen Moment haben Gamer mehr als vier Jahre gewartet. Rockstar kündigte «GTA VI» im Februar 2022 an, verschob den Start danach mehrmals. Der erste Trailer kam Ende 2023, der zweite erst 2025. Beide waren cineastisch geschnitten. Jetzt gibt es viel mehr Gameplay. In der Woche vor der Premiere flutete ein Unbekannter unter dem Namen Cyberleek das Netz mit unveröffentlichten Spielszenen: Polizeijagd, Strand, sogar ein Stück Prolog. Rockstar nannte das «herzzerreissend für unser Team». Jetzt zeigt die Firma selbst, wie sich das Spiel anfühlt. Neun Erkenntnisse.

1 Streicheln oder anschnauzen

In den ersten Minuten des Videos treffen Lucia und Jason auf einen Hund. Jason hat die Option, den Vierbeiner zu tätscheln oder zu beschimpfen. Er streichelt den Hund im Video, auf dem Bildschirm ist danach ein Engelssymbol zu sehen. In einem früheren Video verprügelt Jason einen Mann, der am Boden liegt. Dafür gibt es Teufelshörner. Das ist offenbar Teil von Rockstars Moralbuchhaltung: «Criminal Profile» ähnelt dem Ehre-System aus «Red Dead Redemption 2». Kurz: Wer einen Laden schnell und ohne Tote ausräumt, steht besser da als der Amokläufer. Wie genau das funktioniert und wie stark es die Spielwelt verändert, verrät Rockstar bisher nicht.

2 Sechs Sterne

Wer Verbrechen begeht, muss auch vor den Behörden abhauen. In «GTA» sind Verfolgungsjagden Kult. «GTA V» hatte fünf Fahndungsstufen. «GTA VI» hat deren sechs, wie schon «GTA IV». Neu ist, was unter diesen Sternen steht: Piktogramme zeigen, was die Polizei über einen weiss. Gesicht, Kleidung, Auto, ob man zu zweit unterwegs ist. Wer das Fluchtauto stehenlässt und das Shirt wechselt, wird schwerer zu fassen. Kleider sind in «GTA VI» also keine Deko, sondern Tarnung.

3 Wechsel in Sekunden

In «GTA VI» spielt man wahlweise als Lucia oder Jason. Wie der Wechsel zwischen den Charakteren geht, zeigt erstmals das neue Video. Darin springt Lucia von einem Wolkenkratzer, der Spieler drückt einen Knopf. Die Kamera zieht in den Himmel, fliegt über die Stadt, taucht in ein Gebäude und man sitzt bei Jason. Der Wechsel dauert keine drei Sekunden. Alle Spielszenen wurden laut Rockstar auf einer PS5 aufgenommen.

4 Aufgeräumter Bildschirm

Was am Rand des Bildschirms eingeblendet wird, nennen Gamer HUD, Heads-up Display: Karte, Waffe, Munition, Fahndungssterne. In «GTA VI» ist das deutlich schlanker als bisher. Die Karte sitzt unten links und zeigt die Umgebung neu in 3D statt flach von oben. Das Waffensymbol oben rechts kennt man aus Vorgängern.

5 Zeitlupe beim Schiessen

Jason hat eine Fokusleiste, oben links im Bild. Aktiviert er sie, läuft die Zeit langsamer. Auf den Gegnern leuchten dabei rote und gelbe Trefferzonen auf. Wer «Red Dead Redemption 2» (ebenfalls von Rockstar) gespielt hat, kennt das als Dead Eye. Alle anderen: ein Moment Ruhe zum Zielen, während um einen herum die Hölle losbricht.

6 Autos knacken ohne Lärm

Beim Autoklau gibt es zwei Optionen: Scheibe einschlagen oder mit einem Slim Jim die Türe knacken. Das ist leiser, aber langsamer.

7 Muskeln und Fett

Lucia stemmt Hanteln. Wie in «GTA: San Andreas» verändert der Körper sich im neuen «GTA VI» mit Training und Essen. Man kann also Fett oder Muskeln aufbauen. Die Aktivitäten werden einem dabei kaum ausgehen. Im Video zu sehen sind Rennen mit Töffs auf einer schlammigen Rennstrecke, Jetski, Bööteln im Sumpf, Tauchen, Fallschirmspringen und Co.

8 Verkleiden für den Job

Für Aufträge können Jason und Lucia in neue Identitäten schlüpfen, etwa als Sicherheitsleute an einer Party. Siehe auch Punkt 2.

9 80 Stunden

Das Gameplay-Video war nur die Hälfte. Zeitgleich fiel die Sperrfrist für Redaktionen und Youtuber, die im Juli bei Rockstar zu Besuch waren. Ihre Previews liefern die Zahlen, die im Video fehlen. Rob Nelson, Co-Chef des Studios, brauchte für seinen letzten Durchgang rund 80 Stunden – Hauptgeschichte plus einige Nebenziele. Die Karte ist laut Nelson doppelt so gross wie jene von «GTA V», Vice City allein doppelt so gross wie Los Santos. Und das Spiel läuft mit 30 Bildern pro Sekunde.

«GTA VI» erscheint am 19. November für PS5 und Xbox Series. PC-Gamer müssen warten.