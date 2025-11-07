Die Fans der Actionspielreihe «Grand Theft Auto» müssen sich weiter auf das neue Game gedulden. Der Spielkonzern Rockstar Games bringt GTA 6 noch später raus. Es dauert noch über ein Jahr.

1/6 Das mit Spannung erwartete Spiel GTA 6 erscheint erst am 19. November 2026. Foto: AFP

Eigentlich müsste GTA 6 längst auf dem Markt sein: Das mit Spannung erwartete neue Actionspiel aus der Reihe «Grand Theft Auto» sollte ursprünglich im Herbst 2025 erscheinen. Dann verschob der Spieleentwickler Rockstar Games den Termin auf Ende Mai 2026. Und jetzt wird es noch später: Neu soll das Videogame am 19. November im kommenden Jahr rauskommen.

Rockstar Games begründete den Entscheid damit, dass sie in den zusätzlichen Monaten das Spiel weiter aufpolieren wolle. Damit müssen sich die «Grand Theft Auto»-Fans weiter gedulden. Der letzte Teil, GTA V, erschien im Jahr 2013.

Nachricht liess Aktie abstürzen

Der Chef des Rockstar-Mutterkonzerns Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, verwies in einem Interview der Website «Gamesbeat» auf die hohen Erwartungen der Spieler. Die Aktie von Take-Two fiel im nachbörslichen US-Handel um mehr als sechs Prozent.

«Grand Theft Auto» ist eine der bekanntesten Videospielserien weltweit und wurde erstmals 1997 veröffentlicht. Das Besondere an dem Game ist die enorme spielerische Freiheit: Die offene Spielwelt kann frei erkundet werden, abseits der Hauptmissionen gibt es zahlreiche Nebenaufgaben und Aktivitäten – von Sportarten wie Golf oder Tennis über Autorennen bis hin zu Freizeitbeschäftigungen.

Schauplatz von «Grand Theft Auto VI» soll eine fiktive Version der US-Metropole Miami sein. In dem bisher veröffentlichten Trailer kommen rasante Autofahrten, schnelle Motorboote, Strände, Waffen, Krokodile und viele Charaktere vor, darunter eine Protagonistin namens Lucia.