Ein neues Falthandy, drei Smartphones, eine Uhr und Kopfhörer mit einem persönlichen Assistenten: Google hat an einem Sommer-Event in Mountain View gleich mehrere neue Produkte präsentiert.

Auf dem Smartphonemarkt ist Google ein kleiner Fisch. Erst seit 2023 verkauft der Suchmaschinenriese hierzulande seine Smartphones offiziell. Vorher konnten Fans sie nur über Parallelimporte erwerben. Auch das erste Falthandy von Google war bisher nicht direkt beim Hersteller erhältlich. Das ändert sich fortan. Bei einem Sommer-Event kündigte Google das Pixel 9 Pro Fold offiziell für die Schweiz an und präsentierte weitere Geräte. Hier die Übersicht.

Pixel 9 Fold

2023 brachte Google mit dem Pixel Fold sein erstes Falthandy heraus. Das Pixel 9 Pro Fold ist die Neuauflage. Es ist dünner und leichter als der Vorgänger und hat einen deutlich helleren Bildschirm, der auch bei direktem Sonnenlicht gut lesbar sein soll. Zusammengeklappt sieht das Pro Fold aus wie ein dickes Smartphone. Aussen hat es einen 6,3-Zoll-Bildschirm. Aufgeklappt entfaltet sich ein acht Zoll grosser Bildschirm.

Dank der Bauform dient das Gerät auch als Handyständer und Stativ. So kann man es aufstellen, um Netflix, YouTube und Co. zu schauen oder das perfekte Selfie zu schiessen. Mit einer Split-Screen-Funktion lassen sich auch mehrere Apps gleichzeitig nutzen. Die Kamera des Google Pixel 9 Pro Fold bietet Weitwinkel-, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv mit 5-fach optischem Zoom. Neu ist der Makromodus für Nahaufnahmen. Im Gerät steckt der neuste Google-Tensor-G4-Prozessor. Das Pixel 9 Pro Fold erhält sieben Jahre lang Betriebssystem- und Sicherheitsupdates. Es ist in den Farben Porcelain und Obsidian erhältlich und kostet, 1699 Franken.

Pixel 9 Pro

Das letzte Pixel-Handy überzeugte uns mit seiner Kamera (hier gibt es den Test zum Nachlesen). Jetzt legt Google nach. Die Pixel 9 Serie umfasst drei Modelle: Pixel 9, Pixel 9 Pro und Pixel 9 Pro XL. Alle nutzen denselben Prozessor (Tensor G4) und bieten zahlreiche Funktionen rund um künstliche Intelligenz (KI) mit dem Assistenten Gemini. Beim Kauf des Geräts erhält man ein Jahresabo für Google One AI Premium im Wert von rund 200 Franken. Selbst wenn nur ein Bruchteil der Neukunden danach für ein Abo zahlt, dürfte sich das für Google langfristig lohnen.

Das Pixel 9 Pro legt besonderen Fokus auf Fotografie. Es bietet das bisher beste Kamerasystem des Herstellers: eine neue Frontkamera mit Autofokus und 42 Megapixeln sowie eine Dreifachkamera mit optischem Zehnfachzoom, mit markantem Kamerabalken. Neu ist die Möglichkeit, Filme in 8K-Auflösung aufzunehmen. Der verbesserte Nachtmodus sorgt für bessere Bilder im Dunkeln. Das Pixel 9 erhält sieben Jahre lang Betriebssystem- und Sicherheitsupdates. Das Gerät ist in den Farben Obsidian, Porcelain, Hazel und Rose Quartz erhältlich. Die Preise beginnen bei 799 Franken (Pixel 9) und 949 Franken (Pixel 9 Pro).

Gemini: Googles KI

Auf den neuen Google-Smartphones läuft das multimodale Sprachmodell Gemini Nano direkt auf dem Gerät. So können Nutzer sensible Daten verarbeiten, ohne sie in die Cloud zu senden. Google hatte bereits auf der I/O-Konferenz im Mai angekündigt, dass KI zum Kern von Android werden soll. Nun setzt der Hersteller dies um. Die Geräte bieten zahlreiche neue KI-Funktionen: Sie erstellen To-Do-Listen, erzeugen Bilder, verbessern die Audioqualität, transkribieren Anrufe, optimieren Fotos und gestalten Hintergründe. Sogar die Wetter-App soll dank KI besser werden. Dies ist nur als eine kleine Auswahl der neuen Funktionen.

Pixel Buds Pro 2

Knopf im Ohr: Die Pixel Buds sind Googles Antwort auf Apples Airpods. Diese kleinen, bunten, drahtlosen Kopfhörer sind in der neuen Version leichter und kleiner als ihre Vorgänger. Sie sitzen besser im Ohr, da man sie durch eine Drehung fixieren kann. Google analysierte dafür 45 Millionen von Scans von Ohren. Der Tensor A1-Chip wurde speziell für Audioanwendungen entwickelt. Die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) hat sich laut Google deutlich verbessert. Der Akku hält bis zu acht Stunden mit ANC, und das Ladecase bietet drei weitere volle Ladungen. Eine spannende neue Funktion namens Gemini Live bringt das KI-Modell Gemini von Google ins Ohr, sodass das Handy in der Tasche bleiben kann. Dies soll laut Hersteller eine natürliche Konversation ermöglichen. Die Kopfhörer kosten 219 Franken.

Pixel Watch 3

Googles neue Smartwatch gibt es in zwei Grössen: 41 und 45 Millimeter. Der Bildschirm leuchtet jetzt doppelt so hell wie beim Vorgänger, und die Ränder um das Display sind geschrumpft. Die Pixel Watch 3 hat eine Akkulaufzeit von bis zu 36 Stunden. Besonders Fitness-Fans kommen auf ihre Kosten: Über 40 Workouts lassen sich damit tracken. Die Uhr hilft auch beim Planen und Reflektieren von Joggingrunden. Nachts schaltet sich der Bildschirm automatisch aus. Die Pixel Watch 3 gibt es ab 359 Franken (Wifi-Modell).