1/5 So sieht sie aus, die neue Streamingbox von Google.

Auf der Fernbedienung ein paar Knöpfchen drücken, und schon startet der Film oder deine Lieblingsserie. Was vor 20 Jahren noch Zukunftsmusik war, ist heute Alltag. Dazu beigetragen haben Dienste wie Netflix, aber auch Veränderungen bei der Hardware. Streamingboxen haben alte Fernseher smart gemacht und das Fenster zur Welt ins Wohnzimmer geöffnet: verrückte Shows aus Südkorea, Reality-TV aus Down Under, Kochduelle aus den USA, alles nur einen Knopfdruck entfernt.

Marktführer bei den Streamingboxen ist der Hersteller Roku, die Marke ist bei uns eher unbekannt. Die Plastikboxen des Herstellers sind vor allem günstig. Apple steht mit dem Apple TV am anderen Ende des Preisspektrums und punktet mit der Integration der Box in das eigene Ökosystem. Hier will auch Google mit seiner neuen TV-Box ansetzen.

Bye-bye Dongle!

Der TV Streamer, so der Name des Geräts, sieht aus wie eine überdimensionale Tablette. Es ist eine Abkehr von der bisherigen Lösung des Herstellers namens Chromecast. Während das alte Gerät mit einem Dongle hinter der Rückseite des Fernsehers verschwand, soll die neue Box prominent platziert werden – so zumindest die Idee des Herstellers.

Auch im Inneren hat sich einiges getan. Im Vergleich zur letzten Chromecast-Generation verfügt der TV Streamer über einen verbesserten Prozessor, doppelt so viel Arbeitsspeicher und 32 GB Speicherplatz. Die Navigation soll besonders flüssig sein. Ausserdem unterstützt die Box 4K HDR, Dolby Vision und Dolby Atmos. Neu ist auch, dass der Streamer über einen LAN-Anschluss verfügt. Damit muss das Gadget nicht mehr zwingend über WLAN mit dem Heimnetzwerk verbunden werden.

KI schlägt Inhalte vor

Die Box bietet über Streaming-Apps wie Netflix, Apple TV, Disney+ und Co. Zugang zu über 700'000 Filmen und Serien: natürlich nur, wenn man bei den Diensten ein entsprechendes Abo hat. Dabei soll die künstliche Intelligenz (KI) von Google helfen, das Angebot zu durchforsten und Vorschläge zu machen, was man sich nach dem persönlichen Geschmack als Nächstes anschauen könnte.

Die neue TV-Box von Google soll auch zur Schaltzentrale für das eigene Smarthome werden und unterstützt den Matter-Standard. Neu ist auch die Fernbedienung, die deutlich grösser geworden ist. Der Google TV Streamer ist in der Schweiz ab dem 24. September für 99 Franken erhältlich.

Ein gutes Geschäft

Laut einer Analyse der Marktforscher von Frost und Sullivan ist der Markt für Streaming-Geräte in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Wurden 2018 weltweit lediglich 56 Millionen Geräte ausgeliefert, sollen es in diesem Jahr bereits über 128 Millionen sein. Ein Treiber des Wachstums ist laut den Analysten eine bessere Verfügbarkeit von Highspeed-Internet und der fortlaufende Wandel von traditionellen TV-Diensten hin zu rein digitalen Streamingangeboten.