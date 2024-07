OpenAI startet mit SearchGPT eine eigene Suchmaschine und greift damit Google an. CEO Sam Altman kündigte die neue Funktion an. Nutzer können sich auf eine Warteliste eintragen.

OpenAI greift Google mit Suchmaschine an

Jetzt also doch!

1/5 OpenAI lanciert eine eigene Suchmaschine: SearchGPT.

Seit Monaten wurde spekuliert, dass der ChatGPT-Entwickler OpenAI Google mit einer Suchmaschine herausfordern könnte – jetzt ist es so weit. OpenAI wird in Kürze eine eigene Suchmaschine veröffentlichen. SearchGPT soll direkt auf das Internet zugreifen und Nutzerinnen und Nutzern schnelle und klare Antworten auf ihre Suchanfragen liefern, anstatt einfach nur Links. Das kündigte Sam Altman, CEO von OpenAI, auf X an.

Altman gab mit einem Video einen Vorgeschmack auf die neue Suche. Zu sehen war eine spezifische Suchanfrage zu einem Musikfestival im August in der Stadt Boone im US-Bundesstaat North Carolina. SearchGPT antwortete darauf mit einer Liste von Veranstaltungen, mit einer kurzen Beschreibung und einem Link zur Quelle der Information.

Panne zum Start

Allerdings enthält gleich der erste Eintrag einen Fehler. So behauptet SearchGPT, das Appalachian Summer Festival finde vom 29. Juli bis 16. August statt – und verweist auf eine Website als Quelle. Ein Fehler: Denn das Festival findet vom 29. Juni bis zum 27. Juli statt, wie «The Atlantic» schreibt. Die Panne ist nicht überraschend. Heutige KI-Chatbots sind für Halluzinationen bekannt: Momente, in denen die Software mit voller Überzeugung falsche Behauptungen aufstellt. Vor allem Zahlen machen den KI-Modellen zu schaffen.

Noch kann man die Suche von OpenAI nicht selbst ausprobieren. Man kann sich aber auf eine Warteliste setzen lassen, um die neue Funktion zu testen. Später soll die Suche direkt in ChatGPT, den Chatbot des Unternehmens, integriert werden.

Attacke auf Google

Die Suchmaschine von OpenAI ist ein direkter Angriff auf Google. Auch der IT-Gigant will seine Suchmaschine mithilfe künstlicher Intelligenz schlauer machen. Sogenannte AI Overviews sollen bessere Ergebnisse liefern. Der Test in den USA war bisher mässig erfolgreich. Nutzerinnen und Nutzern wurde beispielsweise empfohlen, Pizza mit Leim zu beschmieren und Steine zu essen. Die Aktie der Google-Mutter Alphabet ging nach der OpenAI-Ankündigung mit einem Minus von drei Prozent aus dem Handel.

In der Ankündigung der neuen Suche betonte OpenAI besonders, dass man mit Verlagen und Kreativen zusammenarbeiten wolle. Dies hatte bereits bei der Ankündigung von Googles AI Overviews für Kritik gesorgt. Vor allem Website-Betreiber befürchten einen Einbruch des Traffics. Denn die Nutzer hätten keinen Grund mehr, Google zu verlassen, wenn die Ergebnisse ihre Fragen direkt beantworten.

Ähnliche Bedenken dürfte es auch bei SearchGPT geben. Wie Google will aber auch OpenAI in den von der KI generierten Antworten direkt auf einzelne Artikel und Quellen verlinken. Auch seien Partnerschaften direkt mit Medienverlagen geschlossen worden, erklärt OpenAI.