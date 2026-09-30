Unbekannte nutzen eine Lücke in Apples System für gezielte Attacken. Betroffen sind iPhones, iPads und Macs, die noch nicht auf die neuste Softwaregeneration gewechselt haben. Wer iOS 27 nutzt, erhält ebenfalls ein Update, das lästige Fehler behebt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Apple stopft aktiv ausgenutzte Lücke in iOS 26 und macOS

Das Sicherheitsteam von Meta hat den Fehler entdeckt

iOS 27.0.1 behebt Neustarts beim iPhone 18 Pro

Tobias Bolzern Redaktor Digital

Bei grösseren iPhone-Updates kann sich das Warten lohnen. Diesmal nicht. In der Nacht auf Dienstag hat Apple iOS 26.7.1 veröffentlicht, dazu iPadOS 26.7.1, macOS 26.7.1 (Tahoe) und macOS 15.8.1. Diese Updates richten sich an alle, die noch nicht auf die Version 27 umgestiegen sind. Diese ist seit rund zwei Wochen verfügbar. Die Updates schliessen eine Lücke im Grafiksystem. Über den Fehler können Angreifer eigenen Code auf dem Gerät ausführen und so zum Beispiel Daten abgreifen.

Apple erklärt nach eigenen Angaben von Berichten, wonach die Lücke für einen «äusserst ausgeklügelten Angriff» auf Personen ausgenutzt worden sein könnte. Wer die Opfer sind und wer dahintersteckt, sagt der Konzern nicht. Entdeckt hat den Fehler das Produktsicherheitsteam von Meta, dem Mutterkonzern von Facebook. Fachleute sprechen hier von einer sogenannten Zero-Day-Lücke: Kriminelle nutzen sie aus, bevor ein Schutz existiert. Weil sich die Attacke gezielt gegen wenige Menschen richtete, dürften die meisten Nutzerinnen und Nutzer nicht im Visier stehen. Installieren sollte man das Update trotzdem.

Und was ist mit iOS 27?

Wer bereits das neue iOS 27 nutzt, ist vor der Lücke geschützt. Allerdings berichten Nutzerinnen und Nutzer von einigen Kinderkrankheiten im System. iOS 27.0.1 behebt drei Fehler, Sicherheitsfixes enthält es keine. Der wichtigste betrifft das iPhone 18 Pro und das Pro Max: Scheiterte die Gesichtserkennung Face ID, startete das Handy bei manchen Nutzern einfach neu. Zudem tauchte auf Fotos, die mit den neuen Pro-Modellen bei zweifachem Zoom entstanden, in seltenen Fällen ein Farbfehler auf. Und auf allen iPhones mit iOS 27 konnte der Touchscreen einfrieren, wenn Mitteilungszentrale und Kontrollzentrum gleichzeitig offen waren. Diesen Fehler behebt das Update ebenfalls.

iOS-Update: So geht es

Unter Einstellungen > Allgemein > Softwareupdate lässt sich die neue Version installieren. Wer bei iOS 26 bleiben will, wählt 26.7.1. Wer umsteigen möchte, tippt auf das Banner für iOS 27.0.1. Das Update ist gut ein Gigabyte gross, beim Wechsel von iOS 26 deutlich grösser. Das neue System läuft auf allen Modellen ab dem iPhone 11.