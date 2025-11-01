Tech-Zampano Elon Musk lancierte diese Woch Grokipedia 0.1, einer Alternative zu Wikipedia. Die Plattform wirft Fragen zur Zukunft des Online-Wissens auf. Das ist nur eines der Themen in der neuesten Folge des KI-Podcasts Prompt Zero.

1/4 Hier schreibt der Bot: Elon Musk lancierte Grokipedia. Foto: Illustration Blick

Darum gehts Grokipedia: Elon Musks KI-Angriff auf Wikipedia mit Grok-Chatbot gestartet

Einträge sind auf den erste Blick gut – aber im Detail fehlerhaft

Vor allem bei Karin Keller-Sutter kommt Grok ins Straucheln Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Thomas Benkö Journalist & AI Innovation Lead

Diese Woche ging Grokipedia in der Version 0.1 live. Elon Musks Angriff auf Wikipedia mit seinem AI-Chatbot Grok.

Überraschung: Auf den ersten Blick sind die Artikel gar nicht so schlecht. Blogger-Urgestein Robert Scoble lobte etwa den Grokipedia-Eintrag über sich.

Wir haben den Schnelltest mit unserer Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter gemacht. Auch hier grosso modo okay, aber bei der Detailprüfung fand ChatGPT im Crosscheck halt doch ein paar Fehler, die mein Kollege Sven Altermatt von der Blick-Politredaktion bestätigte.

Zum Beispiel:

Grok meinte, KKS sei als Bundespräsidentin Nachfolgerin von Guy Parmelin – es ist aber umgekehrt.

Falsche Beschreibung der Schweizer «Schuldenbremse» – Grok meinte, wir haben eine 0,5-%-Klausel (es gibt aber keine konkrete Zahl).

Auch bei ihrer Nachfolge im Ständerat lag Grok falsch: KKS folgte nicht auf Thomas Hefti (der ja aus Glarus kommt), sondern auf Eugen David.

Insgesamt nichts Grosses, aber doch ungenau. Beim Mitmach-Lexikon Wikipedia könnten User diese Fehler selber korrigieren – bei Grokipedia kann man bloss hoffen, dass die KI es beim nächsten Durchlauf richtig macht. Jedenfalls fanden wir keinen Edit-Button.

Woke Windmühlen

Das eigentliche Problem mit Grokipedia ist aber Elon Musks Kampf gegen woke Windmühlen.

Klar, nicht alle Wikipedia-Einträge sind über jeden Zweifel erhaben, sondern werden manchmal von konkurrierenden politischen Gruppen gekapert. Trotzdem ist das Online-Lexikon mittlerweile das Wissensfundament, auf dem das Internet beruht. Und ironischerweise auch Grokipedia. Viele Einträge hat Grok von Wikipedia übernommen. Wer beispielsweise nach «Black Hole» sucht, sieht unter dem Eintrag: «The content is adapted from Wikipedia, licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License.»

Wäre es nicht besser, Musk würde mit seinen finanziellen Mitteln helfen, Wikipedia besser zu machen – als es zu zerstören?

