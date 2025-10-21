So sieht «blick.ch» in Atlas aus
Neben der Blick-Webseite ploppt die Chatbot-Spalte auf. Leider floppt hier Atlas schon mal und kennt weder unsere aktuelle CEO (Ladina Heimgartner) und nicht die Chefredaktion (Rolf Cavalli, Sandro Inguscio). Plus ging Blick-Online nicht 1999 live – sondern schon 1996. Bleibt also schon mal Luft nach oben.
Livestream fertig – hier runterladen
Wie gesagt: Nur zahlende Kundschaft mit Mac kommt in den Atlas-Genuss. Wer es wagen will, klickt auf diesen Link. Die zu herunterladende Datei ist 220 Megabyte gross.
Nur wer zahlt, kriegt Atlas 😢
Wermutstropfen beim ganzen Launch: Der Atlas-Browser wird erst mal für die zahlende Kundschaft auf Mac OSX verfügbar sein. Entweder braucht es ein Plus-Abo (20 US-Dollar) oder ein Pro-Abo (200 $)
Kontrolle grossgeschrieben
Der Agent könne laut OpenAI keinen (schadhaften) Code auf dem Computer ausführen – er funktioniere nur im Browser-Fenster.
Mit «Agent Mode» arbeitet der Browser selber
Das OpenAI demonstriert, wie der Agent aus einem Rezept die Zutaten ausliest – und auf Wunsch online bestellt.
Ab heute für Mac erhältlich
Schon vor dem Launch leakte raus, dass Atlas zuerst auf Mac OSX verfügbar ist – Windows folgt später.
Die drei Hauptvorteile laut OpenAI
1. Kein Copy&Paste: Der Browser weiss immer, was man macht.
2. Browser-Memory: Personalisierteres Erlebnis.
3. Agents: ChatGPT kann Aufgaben erledigen
Sein Name soll Atlas sein
Erst munkelten US-TechBlogs wie «Venture Beat» den Namen: «ChatGPT Atlas. Mittlerweile ist der Name im offiziellen Youtube-Stream bestätigt.
Bloss, wer war Atlas?
Atlas ist kein Gott, sondern ein Titan aus der griechischen Mythologie.
Er war einer der Titanen, die gegen Zeus und die Olympier kämpften.
Zur Strafe musste er danach den Himmel auf seinen Schultern tragen – nicht, wie oft fälschlich dargestellt, die Erde.
Atlas gilt als Symbol für Last, Ausdauer und Stärke.
In der späteren Mythologie und Kunst wurde er manchmal halbgöttlich verehrt.
Verräterischer Tweet
Heute hat OpenAI einen Live-Event angekündigt – mit einem Video im Tab-Design. Es braucht also wenig Phantasie sich auszumalen, dass die Betreiberin von ChatGPT einen eigenen Browser herausgeben will.
Konkurrenz Perplexitiy war mit Browser «Comet» allerdings ein wenig schneller.
Um 19 Uhr gehts los
Liebe Leserinnen und Leser, willkommen zum Ticker.