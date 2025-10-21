DE
Angriff auf Google Chrome
OpenAI bringt mit ChatGPT Atlas seinen ersten AI-Browser

Der Browser ist das Tor zum Internet. Nun will auch die KI-Firma OpenAI Kontrolle darüber. Am Dienstagabend ging «ChatGPT Atlas» live. Erst für zahlende Kunden. Und nur auf Mac – vorerst.
Publiziert: 18:56 Uhr
|
Aktualisiert: vor 11 Minuten
Namensgeber für den neuen Browser: Der griechische Titan Atlas.
Foto: Blick-KI-Illustration/Gemini
Thomas_Benkö_AI Innovation Lead_Blick.jpg
Thomas BenköJournalist & AI Innovation Lead
vor 54 Minuten

So sieht «blick.ch» in Atlas aus

Neben der Blick-Webseite ploppt die Chatbot-Spalte auf. Leider floppt hier Atlas schon mal und kennt weder unsere aktuelle CEO (Ladina Heimgartner) und nicht die Chefredaktion (Rolf Cavalli, Sandro Inguscio). Plus ging Blick-Online nicht 1999 live – sondern schon 1996. Bleibt also schon mal Luft nach oben.

19:26 Uhr

Livestream fertig – hier runterladen

Wie gesagt: Nur zahlende Kundschaft mit Mac kommt in den Atlas-Genuss. Wer es wagen will, klickt auf diesen Link. Die zu herunterladende Datei ist 220 Megabyte gross. 

https://chatgpt.com/atlas?openaicom_referred=true

19:24 Uhr

Nur wer zahlt, kriegt Atlas 😢

Wermutstropfen beim ganzen Launch: Der Atlas-Browser wird erst mal für die zahlende Kundschaft auf Mac OSX verfügbar sein. Entweder braucht es ein Plus-Abo (20 US-Dollar) oder ein Pro-Abo (200 $)

19:18 Uhr

Kontrolle grossgeschrieben

Der Agent könne laut OpenAI keinen (schadhaften) Code auf dem Computer ausführen – er funktioniere nur im Browser-Fenster.

19:17 Uhr

Mit «Agent Mode» arbeitet der Browser selber

Das OpenAI demonstriert, wie der Agent aus einem Rezept die Zutaten ausliest – und auf Wunsch online bestellt.

Kochen mit den Tech-Bros.
19:08 Uhr

Ab heute für Mac erhältlich

Schon vor dem Launch leakte raus, dass Atlas zuerst auf Mac OSX verfügbar ist – Windows folgt später.

19:05 Uhr

Die drei Hauptvorteile laut OpenAI

1. Kein Copy&Paste: Der Browser weiss immer, was man macht.

2. Browser-Memory: Personalisierteres Erlebnis.

3. Agents: ChatGPT kann Aufgaben erledigen

Livedemo mit Sam Altman (r.)
18:55 Uhr

Sein Name soll Atlas sein

Erst munkelten US-TechBlogs wie «Venture Beat» den Namen: «ChatGPT Atlas. Mittlerweile ist der Name im offiziellen Youtube-Stream bestätigt.

Bloss, wer war Atlas?

Atlas ist kein Gott, sondern ein Titan aus der griechischen Mythologie.

  • Er war einer der Titanen, die gegen Zeus und die Olympier kämpften.

  • Zur Strafe musste er danach den Himmel auf seinen Schultern tragen – nicht, wie oft fälschlich dargestellt, die Erde.

  • Atlas gilt als Symbol für Last, Ausdauer und Stärke.

  • In der späteren Mythologie und Kunst wurde er manchmal halbgöttlich verehrt.

18:52 Uhr

Verräterischer Tweet

Heute hat OpenAI einen Live-Event angekündigt – mit einem Video im Tab-Design. Es braucht also wenig Phantasie sich auszumalen, dass die Betreiberin von ChatGPT einen eigenen Browser herausgeben will.

Konkurrenz Perplexitiy war mit Browser «Comet» allerdings ein wenig schneller. 

18:50 Uhr

Um 19 Uhr gehts los

Liebe Leserinnen und Leser, willkommen zum Ticker.

Ende des Livetickers
