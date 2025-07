1/5 Prestigebau am Mythenquai: Im «Lake» wird Meta 70 Prozent der Bürofläche belegen. Foto: Thomas Benkö

Swiss Re, Swiss Life und Zurich Versicherung. Im Zürcher Enge-Quartier residiert die Dreifaltigkeit des «alten Geldes» der Schweizer Wirtschaft.

Nun stösst ein Neureicher an den prestigeträchtigen Ort am Zürichsee: Meta. Mutter-Konzern von Facebook, Instagram und Whatsapp.

Hier, gegenüber der Pedalo-Vermietung, baut der Rückversicherer Swiss Re das «Lake»-Gebäude am Mythenquai. Es steht am Ort des 2021 abgebrochenen «Mythenschlosses».

Das rostrote Gebäude sei ein «Neubau in erstklassiger Lage mitten in der Stadt Zürich. Die Adresse für Premium Offices und namhafte Unternehmen», heisst es auf der Website. Und weiter: «Lake freut sich, bekannt geben zu können, dass 10'000 Quadratmeter Bürofläche plus Campus-Einrichtungen an ein internationales Technologieunternehmen vermietet werden konnten. Dies entspricht einem Vermietungsstand von 70% der Büroflächen.»

Bei diesem «Techunternehmen» handelt es sich gemäss Blick-Informationen um niemand anderes als um Meta. Die Firma von Multi-Milliardär Mark Zuckerberg (41) baut in Zürich seit längerem kräftig aus. Kürzlich wurde bekannt, dass man ein AI-Forscher-Trio der Konkurrenz von OpenAI abgeworben hat, welches seine hiesigen Büros ebenfalls im Enge-Quartier hat.

Meta zieht auch ins Sihlcity

Aber auch bei der Bürofläche expandiert der Facebook-Konzern, der in Zürich ein wenig im Schatten des Riesen Google stand.

Bisher hatte Meta Büros an der Giesshübelstrasse in Zürich und forschte dort unter anderem an seinen Virtual-Reality-Brillen. Noch dieses Jahr wird man aber auch im Sihlcity einziehen – dort hat Meta in letzter Zeit zwei Stockwerke umgebaut. «Es war die letzte Zeit sehr lärmig», sagte ein aktueller Mieter zu Blick. Meta habe neue Klimaanlagen eingebaut, «für die vielen Mitarbeiter und Serverräume». Alleine die Umbauten kosteten laut Bauausschreibung rund vier Millionen Dollar.

Und nun kommt 2026 mit dem «Lake» noch ein Standort hinzu. Ob künftig alle drei Meta-Standorte weiterbetrieben werden oder ob eines das andere ablöst, ist offen. Eine Anfrage von Blick blieb bisher unbeantwortet.