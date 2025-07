Bye Bye Kondensstreifen – wie KI dem Klima hilft

Nein, es geht hier nicht um die Verschwörungstheorie mit Chemtrails. Aber Contrails sind tatsächlich super-schädlich fürs Klima. Google-Forscher Max Vogler ist unser Gast und erklärt, wie er dies dank KI ändern will.

Kondensstreifen (engl. Contrails) sehen harmlos aus – doch sie zählen zu den grössten Klimatreibern der Luftfahrt. Besonders nachts wirken sie wie eine unsichtbare Wärmedecke, die den Planeten zusätzlich aufheizt. Ein Drittel der Klimaauswirkungen des Fliegens gehen laut Studien auf ihr Konto. Genau hier setzt ein Projekt von Google an – mit künstlicher Intelligenz.

In der neusten Podcast-Folge «Prompt Zero» erklärt Max Vogler, Ingenieur bei Google Zürich, wie sein Team mithilfe von Wetterdaten, Satellitenbildern und KI-Algorithmen gefährliche Luftschichten identifiziert – und Flugzeuge gezielt daran vorbei lenkt. Ein kleiner Umweg in der Höhe, ein grosser Effekt fürs Klima. In Tests mit American Airlines reichten oft ein paar Hundert Meter Höhenunterschied, um die Bildung der künstlichen Wolken massiv zu reduzieren.

Zuckerberg auf Einkaufstour

Als zweites Thema reden wir über Meta-Boss Mark Zuckerberg, der das grosse Portemonnaie öffnet und bei der Konkurrenz AI-Forscher zusammenkauft – auch in Zürich.

Den Podcast «Prompt Zero» gibts zweiwöchentlich auf Blick – und überall dort, wo es Podcasts gibt.

Zu den Hosts

