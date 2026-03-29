Mythen rund um den Schlaf

Alle brauchen acht Stunden Schlaf. Falsch. Der Schlafbedarf ist normalverteilt. Die meisten Erwachsenen brauchen sieben bis neun Stunden, aber das ist kein Naturgesetz. Es gibt Menschen, die mit weniger als sechs Stunden gesund und ausgeruht sind, und solche, die neun oder mehr brauchen. «Es gibt keine universelle Formel für perfekten Schlaf», sagt Lustenberger.

Frühaufsteher sind disziplinierter. Nein. Ob jemand früh oder spät leistungsfähig ist, hat viel mit Biologie und wenig mit Moral zu tun. Der Chronotyp, also die biologische Präferenz für Bett- und Aufstehzeit, ist genetisch mitbedingt keine Charakterfrage. Ein Spättyp, der um 8 Uhr morgens eine Präsentation halten muss, ist objektiv langsamer im Denken – nicht faul.

Schlaf vor Mitternacht ist gesünder. Stimmt nicht. Entscheidend ist nicht einfach die Uhrzeit, sondern ob der Schlafzeitpunkt zum eigenen biologischen Rhythmus passt. Oft sind die ersten Schlafstunden besonders tief und erholsam, egal ob man um 22 oder um 1 Uhr ins Bett geht. Entscheidend ist, dass die Schlafzeit zum eigenen Chronotyp passt.

Schlaf lässt sich am Wochenende nachholen. Bedingt. Einzelne schlechte Nächte gleicht der Körper aus. Wer aber fünf Tage zu kurz schläft und am Wochenende zwölf Stunden im Bett verbringt, bringt seinen Schlafrhythmus eher zusätzlich durcheinander, statt das Defizit wirklich zu lösen.

Blaues Licht vom Handy ist das Hauptproblem. Nein. Der Effekt wird überschätzt. Licht kann den Schlaf beeinflussen, aber oft ist entscheidender, was wir am Bildschirm konsumieren: Nachrichten, die aufregen, Social-Media-Feeds, die süchtig machen, E-Mails, die das Abschalten erschweren. «Das Licht allein ist nicht entscheidend, sondern dass aufwühlende Inhalte dazu führen können, dass der Kopf nicht zur Ruhe kommen kann», sagt Lustenberger.