Ein IT-Experte hat rund zwei Milliarden Zugangsdaten in einer ungeschützten Datenbank entdeckt. Brisant: Ein Ordner trug das Kürzel CH. Die Datenbank ist inzwischen gesperrt. Woher die Daten stammen, ist unklar.

Darum gehts Ein IT-Forscher fand rund zwei Milliarden Zugangsdaten auf einem ungeschützten Server im Netz

Ein Ordner trug das Kürzel «CH», die Zahl betroffener Schweizer Konten ist bislang nicht bekannt

Die Herkunft der Daten ist unklar, die Logins stammen mutmasslich von infizierten Geräten der Nutzer

Tobias Bolzern Redaktor Digital

8471 Ordner, voll mit Nutzernamen und Passwörtern im Klartext. Der IT-Sicherheitsforscher Jeremiah Fowler von Black Hills Information Security hat sie auf einem Server entdeckt, der weder mit einem Passwort geschützt noch verschlüsselt war. Sein Bericht dazu erschien am Dienstag. Fowler schätzt den Umfang der Datenbank auf rund zwei Milliarden Zugangsdaten.

Welche Dienste sind betroffen?

Gmail kommt rund 608 Millionen Mal vor, Facebook 88 Millionen Mal, Amazon 37 Millionen, Instagram 31 Millionen, Netflix knapp 20 Millionen und Paypal 15 Millionen Mal. Die Zahlen sind laut Fowler Schätzungen und können Dubletten enthalten. Hinweise darauf, dass die Dienste selbst gehackt wurden, gibt es laut dem IT-Experten nicht. Die Logins stammen mutmasslich von infizierten Geräten der Nutzerinnen und Nutzer. Heikel sind rund 400'000 Dokumente, die von fortgeschrittenen Infostealern stammen dürften. Solche Schadsoftware sammelt auf einem infizierten Gerät alles ein, was sie findet. Für jedes Opfer lag ein eigener Ordner bereit, mitsamt Cookies, Sitzungsdaten und Angaben zum Gerät. Damit können Cyberkriminelle in ein Konto eindringen, ohne das Passwort zu kennen. «Wer diese Daten hat, dem gehört diese Person», sagt Fowler zu wired.com.

Wie aktuell sind die Daten?

Mehrere Dokumente trugen laut dem Experten einen Zeitstempel von 2025. «Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Konten und Zugangsdaten noch gültig sind», sagt er zu Blick.

Wie viele Leute sind betroffen?

Auf einem infizierten Gerät sind oft Dutzende Logins gespeichert. Solche Sammlungen enthalten laut Fowler häufig Dubletten, abgelaufene Passwörter und Daten aus älteren Lecks. Wie viele Personen es trifft, weiss niemand.

Von wem kommen die Daten?

Auch das ist unklar. Die Dateien verweisen auf mehrere mutmasslich kriminelle Quellen. Fowler hält etwa einen Zwischenhändler für geklaute Daten für möglich, aber auch eine Sammlung von Sicherheitsforschern oder Behörden. «Die Datenbank war fast eine Woche online, bevor sie gesperrt wurde», sagt Fowler. Wie lange die Datenbank zuvor im Netz lag und wer sich eventuell daran bedient hat, ist nicht bekannt.

Und die Schweiz?

Einige Ordner waren nach Ländern sortiert. In seinem Bericht nennt Fowler die Kürzel US, UK, FR, DE, ES und MX. Auf Anfrage von Blick bestätigt er: «Es gab auch einen Ordner mit dem Namen CH.» Wie viele Schweizer Konten darin lagen, kann er nicht sagen. Die Endung «.ch» habe er nicht abgefragt.

Worin besteht die Gefahr?

Am gefährlichsten ist ein gekapertes E-Mail-Konto. Wer es kontrolliert, kann bei anderen Diensten das Passwort zurücksetzen und sich so von Konto zu Konto hangeln. Dasselbe gilt für Passwörter, die jemand mehrfach verwendet. Mit einem Social-Media-Konto geben sich Betrüger auch gerne mal als das Opfer aus und schreiben Kontakte an. Ob die Daten aus dieser Datenbank bereits missbraucht wurden, ist nicht bekannt.

Kann ich prüfen, ob ich betroffen bin?

Nicht direkt. Auf haveibeenpwned.com, der bekanntesten Prüfseite für Datenlecks, ist der Fund nicht erfasst. Fowler hat die Daten nach eigenen Angaben nicht heruntergeladen und konnte sie darum nicht weitergeben. Ein Check lohnt sich trotzdem: Die Website enthält viele Daten aus älteren Lecks und zeigt, ob deine E-Mail-Adresse in einem vorhanden ist. Wer einen Treffer hat, sollte schleunigst das Passwort ändern und wo immer möglich die Zwei-Faktor-Authentifizierung einschalten. Dann reicht ein gestohlenes Passwort allein nicht mehr aus, um ein Konto zu kapern.