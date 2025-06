1/5 Die auffallendste Änderung des neuen iPhone-Systems: Der transparente Look namens «Liquid Glass». Foto: APPLE

An der Entwicklerkonferenz WWDC hat Apple am Montag zahlreiche neue iPhone-Funktionen präsentiert. Das kommende Betriebssystem überspringt iOS 18 und heisst dann iOS 26. Die grössten Änderungen sind der neue, transparente Look «Liquid Glass» und das erste Update der Telefon-App seit 18 Jahren.

Auch die KI-Funktionen, «Apple Intelligence» genannt, werden aufgerüstet. Das iPhone kann künftig Anrufe übersetzen, filtern und in Warteschleifen warten. Fotos erhalten einen Tiefeneffekt und werden dreidimensional. Doch nicht alle Neuerungen wurden auf der Bühne ausführlich vorgestellt. Hier ein Überblick über versteckte Funktionen.

Akku

Die Batterieeinstellungen in iOS 26 bieten eine überarbeitete Übersicht. Neu ist eine Wochenansicht, die zeigt, wie viel Akku du täglich im Schnitt verbrauchst und wie dein aktueller Verbrauch im Vergleich dazu steht. Praktisch: Auf dem Sperrbildschirm siehst du erstmals, wie lange das iPhone noch braucht, um auf 80 oder 100 Prozent zu laden. Neben dem bekannten Energiesparmodus gibt es den neuen «Adaptive Power Mode». Dieser erkennt einen ungewöhnlich hohen Akkuverbrauch und passt automatisch deine Einstellungen an, etwa die Displayhelligkeit oder Hintergrundaktivitäten, um die Laufzeit zu verlängern.

Snooze

Langschläfer kennen es: Drückt man die Snooze-Taste, klingelt der Wecker nach neun Minuten erneut. Diese Zeitspanne stammt aus den 1950er-Jahren, als mechanische Wecker keine exakten Zehnminutenintervalle erlaubten. Apple verabschiedet sich nun von dieser Tradition. Mit iOS 26 kannst du die Snooze-Dauer zwischen 1 und 15 Minuten frei wählen.

Kamera

Die Kamera-App wurde grundlegend überarbeitet und erscheint im «Liquid Glass»-Design. Neu warnt das iPhone, wenn die Kameralinse verschmutzt ist. Ein Hinweis fordert dann zum Reinigen auf. Die Funktion basiert auf Algorithmen, die Unschärfen und typische Fleckenmuster erkennen.

Wetter

Mit iOS 26 empfängt das iPhone Wetterdaten über Satellit, wenn weder Mobilfunk noch WLAN verfügbar sind. Diese Funktion richtet sich an Leute in abgelegenen Gebieten, etwa beim Wandern oder Camping. Sie funktioniert ähnlich wie der Notruf SOS via Satellit, der seit 2023 auch hierzulande verfügbar ist. Die Verfügbarkeit des Satellitenwetters ist jedoch begrenzt: Aktuell unterstützt Apple die USA, Kanada und Teile Europas. Ob die Schweiz dazugehört, bleibt unklar.

Nachrichten

In iMessage kannst du jetzt einzelne Wörter oder Textabschnitte markieren, statt immer den gesamten Text auszuwählen – eine Funktion, die sich viele Nutzerinnen und Nutzer lange gewünscht haben. In Gruppenchats zeigen Indikatoren an, wenn andere Teilnehmende tippen. Wer «Unbekannte Absender filtern» aktiviert, profitiert von neuen Kategorien, etwa für zeitkritische Nachrichten von Lieferdiensten oder Werbeaktionen.

Vorschau-App

Apple bringt die Vorschau-App vom Mac aufs iPhone. Diese Neuerung, auf der WWDC 2025 angekündigt, wird ab iOS 26 vorinstalliert sein. Die App dient als zentrale Plattform, um PDFs und andere Dokumente anzuzeigen, zu bearbeiten und zu kommentieren.

Late Night Mode

Der neue «Late Night Mode» passt die Audioausgabe über die iPhone-Lautsprecher an. Er reduziert laute Spitzen und hebt leise Passagen an, damit Musik, Videos oder Podcasts nachts weniger störend klingen, ohne Details zu verlieren. Der Modus wirkt systemweit: Er beeinflusst nicht nur die Musik, sondern auch andere Medien, Benachrichtigungen und Systemtöne. Andere Personen in der Umgebung sollen damit weniger gestört werden. Die Funktion findest du in den Einstellungen unter «Sounds & Haptics».

Derzeit haben nur Entwicklerinnen und Entwickler Zugriff auf eine erste Version von iOS 26, aber Apple plant, im Juli eine öffentliche Betaversion zur Verfügung zu stellen. iOS 26 wird im September zusammen mit neuen iPhones öffentlich vorgestellt werden.