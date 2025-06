Vorbote für 2027

Glasiger Look fürs iPhone? Bloomberg-Experte Mark Gurman sieht im neuen Interface-Design der Apple-Geräte, die an der WWDC vorgestellt werden sollen, einen ersten Hinweis auf das iPhone-Jubiläum 2027.

Das 20. Jubiläums-iPhone (intern «Glasswing» genannt) soll rundherum gebogenes Glas, extrem dünne Ränder und keinen Sensorbalken mehr haben. Der Name Glasswing bezieht sich laut Gurman auf einen Schmetterling mit transparenten Flügeln. Das neue Liquid-Glass-Interface bereitet die Software bereits auf diese Hardware-Revolution vor, schreibt er in seinem Newsletter Power On..