Google hat auf der Entwicklerkonferenz I/O den radikalsten Umbau seiner Suche seit Jahrzehnten vorgestellt. Was das bedeutet – und was Googles Cyberbrille kann: Jetzt im KI-Podcast «Prompt Zero».

Darum gehts Neue Episode des KI-Podcasts Prompt Zero ist online

Digitalredaktor Tobias Bolzern berichtet aus Googles KI-Küche

Zudem: Apple-Legende Jony Ive spannt mit OpenAI zusammen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Tobias Bolzern Redaktor Digital

Google verkündete auf seiner I/O-Konferenz die Ära der «handelnden KI»: Die KI-Suche soll nicht nur Antworten liefern, sondern Gesprächspartner sein und gleich selbst aktiv werden: Tickets buchen, Preise überwachen, Einkäufe abwickeln.

Bei der Demo am Hauptsitz in Mountain View war Digitalredaktor Tobias Bolzern dabei und kann aus erster Hand berichten, wieso schwere Zeiten auf unabhängige Websites zukommen werden. Denn wer soll noch auf die blauen Links klicken, wenn die KI alles so schön direkt auf Google zusammenfasst?