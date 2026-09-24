Darum gehts
- Leser erstellen Rangliste für perfekten Wildteller mit Zutaten und Beilagen
- Fleisch, Sättigungsbeilagen, Gemüse und Sossen als zentrale Auswahlkategorien
- Leser können zwischen Rotwild, Beeren, Knödel und verschiedenen Sossen wählen
Wir suchen den besten Wildteller der Schweiz – und die Top 20 aus vier Regionen der Schweiz stehen bereits fest. Jetzt bist du gefragt: Stimme hier für deinen Favoriten ab und verhilf deinem Lieblingsrestaurant ins grosse Finale.
Doch was macht für dich überhaupt den perfekten Wildteller aus? Spätzli, Rotkraut, Marroni oder doch etwas ganz anderes? Entscheide dich zwischen den einzelnen Komponenten und erstelle so deine persönliche Rangliste.
Das perfekte Stück Wild
Zu Beginn das Allerwichtigste. Ohne ein gutes Stück Fleisch kommt kein Wildteller aus. Doch die Auswahl ist gross. Ob Rotwild, Schwarzwild oder Federwild, sie alle haben ihre Vorzüge. Vergleiche die Fleischarten untereinander, bis dein Favorit gekrönt ist.
Klassische Sättigungsbeilagen
Als Nächstes kommen die Kohlenhydrate. Erst die herzhaften oder nussigen Beilagen kitzeln den Geschmack aus Fleisch und Sauce so richtig heraus. Was ist deine perfekte Ergänzung? Wähle in der Gegenüberstellung.
Beilagen für die Gesundheit
Bis jetzt sieht der Wildteller noch etwas «ungesund» aus. Ein Gemüse deiner Wahl muss her. Oder schmecken dir Beeren und Früchte besser? In der Auswahl stehen dir alle Beilagen offen.
Eine Sauce für den kräftigen Geschmack
Zum Schluss noch die Zutat, die das ganze Gericht miteinander vereint. Die Sauce ist die ideale Ergänzung, egal ob cremig oder würzig. Such dir deinen Favoriten aus und vervollständige deinen Wildteller.
Vom Cordon bleu über die Bergbeiz bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check».
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Das Gastgewerbe prägt unsere Kultur und unser Zusammenleben. Als grösster gastgewerblicher Verband vertritt GastroSuisse die Interessen von über 20’000 Mitgliedern. Wir unterstützen und stärken gastgewerbliche Betriebe und bringen das Gastgewerbe voran. Mit unserem Engagement geben wir der Branche Stärke, Sichtbarkeit und Zukunft. Wir gestalten eine Schweiz, in der durch gelebte Gastfreundschaft echte Begegnung stattfindet, und sind die starke Stimme einer Branche, die inspiriert und Erlebnisse schafft.
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