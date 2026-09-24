Reto Scherrer sucht zusammen mit euch für den «Blick Check» den besten Wildteller der Schweiz. Doch was darf auf deinem perfekten Wildteller nicht fehlen? Wähle deine Favoriten bei Fleisch, Beilagen, Gemüse und Sauce und stelle deine persönliche Rangliste zusammen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Leser erstellen Rangliste für perfekten Wildteller mit Zutaten und Beilagen

Fleisch, Sättigungsbeilagen, Gemüse und Sossen als zentrale Auswahlkategorien

Leser können zwischen Rotwild, Beeren, Knödel und verschiedenen Sossen wählen

Alessandro Kälin Redaktor Community

Wir suchen den besten Wildteller der Schweiz – und die Top 20 aus vier Regionen der Schweiz stehen bereits fest. Jetzt bist du gefragt: Stimme hier für deinen Favoriten ab und verhilf deinem Lieblingsrestaurant ins grosse Finale.

Doch was macht für dich überhaupt den perfekten Wildteller aus? Spätzli, Rotkraut, Marroni oder doch etwas ganz anderes? Entscheide dich zwischen den einzelnen Komponenten und erstelle so deine persönliche Rangliste.

Das perfekte Stück Wild

Zu Beginn das Allerwichtigste. Ohne ein gutes Stück Fleisch kommt kein Wildteller aus. Doch die Auswahl ist gross. Ob Rotwild, Schwarzwild oder Federwild, sie alle haben ihre Vorzüge. Vergleiche die Fleischarten untereinander, bis dein Favorit gekrönt ist.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Klassische Sättigungsbeilagen

Als Nächstes kommen die Kohlenhydrate. Erst die herzhaften oder nussigen Beilagen kitzeln den Geschmack aus Fleisch und Sauce so richtig heraus. Was ist deine perfekte Ergänzung? Wähle in der Gegenüberstellung.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Beilagen für die Gesundheit

Bis jetzt sieht der Wildteller noch etwas «ungesund» aus. Ein Gemüse deiner Wahl muss her. Oder schmecken dir Beeren und Früchte besser? In der Auswahl stehen dir alle Beilagen offen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Eine Sauce für den kräftigen Geschmack

Zum Schluss noch die Zutat, die das ganze Gericht miteinander vereint. Die Sauce ist die ideale Ergänzung, egal ob cremig oder würzig. Such dir deinen Favoriten aus und vervollständige deinen Wildteller.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Das ist der «Blick Check»! Vom Cordon bleu über die Bergbeiz bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check». Vom Cordon bleu über die Bergbeiz bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check». Mehr zum «Blick Check»