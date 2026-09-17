Für den «Blick Check» ist Reto Scherrer auf der Suche nach dem besten Wildteller der Schweiz. Ihr habt eure Favoriten nominiert, jetzt geht es ans Eingemachte: Welches Restaurant soll es mit seiner Wildküche ins Finale schaffen?

Hier gibt es die 20 besten Wildteller der Schweiz

Hier gibt es die 20 besten Wildteller der Schweiz

Reto Scherrer hat gesucht, ihr habt fleissig nominiert. Aus 600 eingesendeten Restaurant-Tipps haben wir eure 20 liebsten Wildteller-Destinationen der Schweiz gefunden. Jetzt bist du bereits wieder gefragt: Stimme für deine Lieblings-Beiz ab und entscheide mit, wer dem Titel «bester Wildteller der Schweiz» einen Schritt näherkommt.

Bis zum 27. September hast du Zeit, für deinen Favoriten zu stimmen. Die vier regionalen Gewinner treten im grossen Finale gegeneinander an. Reto Scherrer zieht los, probiert sich gemeinsam mit prominenter Unterstützung durch die Finalisten und findet gemeinsam mit dir heraus, wo der beste Wildteller der Schweiz serviert wird.

Bereit? Dann vote jetzt für deine Favoriten!

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Unter allen Teilnehmenden wird ein Restaurantbesuch beim Gewinner verlost. Der «Blick Check» läuft bis zum 18. Oktober. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.

Das ist der «Blick Check»! Vom Cordon bleu über die Bergbeiz bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check». Vom Cordon bleu über die Bergbeiz bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check». Mehr zum «Blick Check»