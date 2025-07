1/5 Die jurassische Gemeinde Pruntrut beschränkt den Zugang zum Freibad. Foto: porrentruy.ch

Darum gehts Schwimmbad in Pruntrut verbietet Zutritt für ausländische Staatsangehörige wegen Fehlverhaltens

Junge Frauen berichten von Belästigungen und Gewalt in Schwimmbädern

Die Community teilt eigene negative Erfahrungen in Badis

Ambra Moro Redaktorin Community

Wer im Schwimmbad im jurassischen Pruntrut ab heute baden will, muss einen Schweizer Pass, eine Niederlassungsbewilligung oder eine gültige Schweizer Arbeitsbewilligung besitzen. Für ausländische Staatsangehörige ist der Zutritt nicht mehr gestattet. Begründet wird dies durch die zahlreichen Hausverbote seit Beginn der Saison. Am auffälligsten waren Personen aus dem benachbarten Frankreich, nur wenige stammen aus der Schweiz.

Grund für die Zutrittsverbote waren unangemessenes Verhalten, Unhöflichkeit und die Nichteinhaltung der im Freibad geltenden Regeln. Manche Gäste belästigten junge Frauen, äusserten sich unangemessen, badeten in Unterwäsche oder verhielten sich gewalttätig.

Leser erzählen von eigenen Erfahrungen

Ähnliches haben auch Leserinnen und Leser aus der Community erlebt. Hier sind einige ihrer Geschichten. Mona Centazzo gehört dazu. «Ich gehe schon ein paar Jahre nicht mehr in die Badi. Es ist einfach schlimm, wie manche Menschen sich danebenbenehmen. Frauen gehen mit Kleidern ins Wasser, und überall wird der Abfall liegen gelassen. Und Frauen werden angemacht und im Wasser berührt, per Zufall?», fragt sie in die Runde.

Leser und Bademeister Rodolfo Priore schreibt: «Ich bin seit über 20 Jahren Bademeister in der Schweiz. Was sich in dieser Zeit geändert hat, ist schlichtweg unfassbar. Geht es in diesem Stil weiter – was anzunehmen ist – braucht es in den Freibädern bald Polizei mit Hunden und Security!»

«Neben Frauenbelästigung ist die Hygiene auch ein Problem»

Rochus Schmid wohnt in Pruntrut und kommentiert: «Ich bin ganz einverstanden mit diesem Entscheid. Gäste sind willkommen, solange sie sich zu benehmen wissen. Toleranz ja, aber nicht zu jedem Preis.»

Auch Blick-Leserin Lilly Da Silva teilt diese Ansicht. «Das Problem ist längst bekannt, und die Anwohner haben sich lange beklagt. Viele der jungen Franzosen haben in Delle in der Badi Hausverbot. Nun kommen sie rüber in die Schweiz», kommentiert sie und doppelt gleich nach: «Neben Frauenbelästigung ist die Hygiene auch ein Problem. Sie wollen sich nicht vor dem Baden duschen. Das Verbot mag diskriminierend scheinen, es bräuchte aber viel Ressourcen, um mit solchen Problemen anders umzugehen.»

«Meine Tochter wurde diese Woche in der Kabine gefilmt»

Viele Mütter und Väter äussern ihre Bedenken wegen ihrer Töchter. Benedikt Jenke schreibt: «Meine Töchter trauen sich nicht mehr in die Badi in Basel. Jedes Mal werden sie angemacht und belästigt. Das finde ich sehr traurig.»

Ähnliche Worte findet Armando Granzotto. «Ich habe auch zwei Töchter, und genau aus diesem Grund gehen sie nicht mehr alleine ins Freibad. Dieses Verbot sollte schweizweit und auch für bestimmte Lokale gelten», meint er. Und Leserin Marisa Müller beschreibt ein schreckliches Erlebnis ihrer Tochter: «Meine Tochter (12) wurde diese Woche in der Kabine gefilmt, immer wieder Vorfälle seit über drei Jahren.»