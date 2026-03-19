Ein Schock für die Schweiz: Das Seilbahn-Unglück in Engelberg OW hat Ängste geweckt und Vertrauen erschüttert. Fährst du noch unbeschwert Gondel oder plagen dich Zweifel?

Das tragische Seilbahn-Unglück hat viele Menschen erschüttert. Für manche war es ein Schock, für andere hat es alte Ängste geschürt – und wieder andere spüren plötzlich zum ersten Mal Unsicherheit, wenn sie eine Gondel sehen oder betreten.

Wir möchten von dir wissen: Wie fühlst du dich beim Gedanken, in Zukunft Seilbahn zu fahren? Steigst du noch sorglos ein? Oder hast du jetzt Hemmungen? Teile deine Gedanken und Gefühle unten im Formular mit uns!