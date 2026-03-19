Das tragische Seilbahn-Unglück hat viele Menschen erschüttert. Für manche war es ein Schock, für andere hat es alte Ängste geschürt – und wieder andere spüren plötzlich zum ersten Mal Unsicherheit, wenn sie eine Gondel sehen oder betreten.
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