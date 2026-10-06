Christian Imark hat ein Problem mit dem Nachteilsausgleich bei Lehrabschlussprüfungen. Der SVP-Nationalrat äussert aufgrund steigender Zahlen den Verdacht, dass der Ausgleich zu leichtfertig ausgestellt wird. Sein Vorstoss spaltet unsere Community.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Christian Imark vermutet bei mehr Nachteilsausgleichen lasche Praxis

Baselland: Sie stiegen in sechs Jahren von 2,7 auf 7,7 Prozent

Kritiker sehen Verwöhnung, andere faire Chancen und Integration

Alessandro Kälin Redaktor Community

Der Nachteilsausgleich (NTA) soll Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigung Chancengleichheit an Prüfungen ermöglichen. So erhalten sie auch an wichtigen Leistungsnachweisen wie der Lehrabschlussprüfung etwa mehr Zeit oder können den Test in einem anderen Raum absolvieren. SVP-Nationalrat Christian Imark (44, SO) hat genau damit allerdings ein Problem. In einem Vorstoss spricht er gar von «Weichspülermethoden».

«Im Kanton Basel-Landschaft stieg der Anteil von Nachteilsausgleichen an den Lehrabschlussprüfungen innert sechs Jahren von 2,7 auf 7,7 Prozent», schildert der Parlamentarier vor dem Bundesrat. Auch in anderen Kantonen sind die Zahlen in den letzten Jahren gestiegen. Er vermutet, dass Nachteilsausgleiche zu leichtfertig ausgestellt werden. Zudem berichtet Imark von einem kuriosen Beispiel: Schläft eine Kandidatin mit einem Ausgleich an der Prüfung ein, soll sie nach einigen Minuten «schonend geweckt» werden. Der Fall löst in unserer Community eine Diskussion aus.

«Wir sollten die Kinder nicht so verhätscheln»

Ein grosser Anteil der Leserschaft bestärkt Imark in seiner Kritik. Mark Sanner ist einer von ihnen: «Ich habe Probleme damit, wenn man versucht, jeden und jede auf Krampf durchzubringen. Es ist klar, dass nicht alle die gleichen, fairen Startchancen haben. Aber solche Kuschelmethoden schaden der Gesellschaft nur.»

Für Christoph Paul ist die Sache einfach: «Wer es nicht schafft, der schafft es nicht. Man hat meist mehrere Versuche. Wenn die schiefgehen, dann ist ein Lehrbetrieb vielleicht nicht das Richtige.» Kurt Meier ist ebenso überzeugt: «Wir müssen wieder zu den Werten von früher zurückkehren und sollten die Kinder nicht so verhätscheln. Ansonsten wird das für uns alle ein böses Erwachen.»

Philipp Schreier fragt: «Wenn jemand eine Prüfung nur mit angepassten Bedingungen absolvieren kann und dabei gar aus Erschöpfung einschläft, sagt das dann nichts über den Unterstützungsbedarf während der Lehre aus?» Auch Michael Schnegg kommentiert: «Wer früher nicht Schritt halten konnte, wiederholte die Klasse oder das Lehrjahr. Letztlich muss sich ein Unternehmen auf die Kompetenz der zukünftigen Mitarbeiter verlassen können.»

«Alle haben andere Stärken und eine faire Chance verdient»

Andere Leserinnen und Leser widersprechen. Edwin Hunggeler kritisiert etwa: «Wegen weniger Extremfälle wird jetzt alles infrage gestellt. Ja, es braucht klare Regeln für den Nachteilsausgleich. Aber insgesamt ist das eine gute Sache und hilft Menschen, ihr Potenzial auszuschöpfen.» Patrick Zolliger hebt hervor: «Es geht schlicht darum, einer beeinträchtigten Person dieselben Chancen bei einer Prüfung zu geben, wie allen anderen auch.»

Peter Zemp schreibt: «Persönlich kenne ich Leute, die ohne dieses System gar keine Prüfung machen könnten. Sonst müssten sie über Sozialbezüge leben.» Gabriela Holliger fügt an: «Wir wollen doch, dass die betroffenen Personen eine Lehre abschliessen und ins Arbeitsleben integriert werden können. Ohne NTA wäre der Abschluss deutlich erschwert und die IV-Rente wahrscheinlicher.»

Petra Zimmermann fügt hinzu: «Legastheniker sind auf einen Ausgleich angewiesen. Man nimmt den Brillenträgern für die Prüfung ja auch nicht die Brille weg.» Layla Bailey berichtet von sich selbst: «Ich hatte selber einen Nachteilsausgleich und finde nicht, dass man dadurch bevorzugt wird. Alle haben andere Stärken und eine faire Chance verdient.»