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Schick uns deine Bilder und Videos!
Hast du schon spektakuläre Aufnahmen beim Public Viewing gemacht?

Die Fussball-WM 2026 hat offiziell begonnen! Schon dieses Wochenende wird die Schweiz bei den vielen Public Viewings mitfiebern. Bist auch du bei einem der belebten Fan-Events dabei? Dann schick uns deine besten Bilder und Videos!
Publiziert: 11:33 Uhr
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Das kalte Bier in der Hand, brutzelnde Bratwürste auf dem Grill und alle Augen auf den Bildschirm gerichtet. Für die Fussball-WM zieht es auch dieses Jahr zahllose Schweizerinnen und Schweizer zu den Public Viewings, um die Spitzensportler der Welt an dem Mega-Turnier gemeinsam zu verfolgen. Nachdem wir euch eine Übersicht der wichtigsten Public Viewings in allen Kantonen geliefert haben, brauchen wir nun Hilfe.

Kann man auch dich bei den Public Viewings antreffen? Dann brauchen wir dich als unsere Augen und Ohren! Egal ob aus einer Bar, vom Dorfplatz oder vom grossen Public Viewing in der Arena: Sende uns per Whatsapp, E-Mail oder Blick-App deine besten und aussergewöhnlichsten Videos zu. Mehr Informationen für Blick-Leserreporter findest du in diesem Artikel

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