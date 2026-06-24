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Reto Scherrers Scherzanruf sorgt für hohen Puls
«Ich war so gestresst!»

Da sorgte Reto für einen Schreckmoment: Als Scherz ruft der Moderator die junge Beizerin Nicole Stalder an und will ihr beichten, dass sie die Bergbeiz «Erika» vier Tage lang ohne Strom betreiben muss. Nimmt sie seine Entschuldigung an?
Publiziert: 15:13 Uhr
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Aktualisiert: 15:18 Uhr
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