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Emotionale Preisübergabe
«Für dieses Cordon bleu habe ich meine Gesundheit geopfert»

Er ist Mister Cordon bleu – Roger Christen hat mit seinem Teller den Blick Check gewonnen! Reto überrascht den Wirt in seiner Beiz und spricht darüber, wie er sich den Sieg hart erkämpft hat.
Publiziert: vor 45 Minuten
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Das ist der «Blick Check»!

Vom Cordon bleu über das Hoflädeli bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check».

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Mehr zum «Blick Check»
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Das Gastgewerbe prägt unsere Kultur und unser Zusammenleben. Als grösster gastgewerblicher Verband vertritt GastroSuisse die Interessen von über 20’000 Mitgliedern. Wir unterstützen und stärken gastgewerbliche Betriebe und bringen das Gastgewerbe voran. Mit unserem Engagement geben wir der Branche Stärke, Sichtbarkeit und Zukunft. Wir gestalten eine Schweiz, in der durch gelebte Gastfreundschaft echte Begegnung stattfindet, und sind die starke Stimme einer Branche, die inspiriert und Erlebnisse schafft.

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Blick Check – das beste Cordon bleu der Schweiz
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