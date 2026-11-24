In Beringen SH sollen zwei grosse Rechenzentren entstehen. Ihr Stromverbrauch übersteigt den des ganzen Kantons. Das sorgt für Widerstand – auch in der Blick-Community gehen die Meinungen auseinander.

Sarah Riberzani Redaktorin Community

Der Ausbau der digitalen Infrastruktur bringt die Schweiz in ein Spannungsfeld: Rechenzentren gelten als wichtige Grundlage für Digitalisierung und künstliche Intelligenz, benötigen aber enorme Mengen an Energie und Wasser. In Beringen treffen diese Interessen direkt aufeinander. Das erste Rechenzentrum, gebaut vom US-Konzern Stack Infrastructure, soll demnächst in Betrieb gehen. Ein zweites plant der türkische Konzern Enka. Zusammen würden die beiden Anlagen mehr Strom verbrauchen als der gesamte Kanton Schaffhausen mit seinen rund 90'000 Einwohnern.

Gegen das Enka-Projekt regt sich bereits Widerstand: Eine Petition dagegen sammelte innert kürzester Zeit 1800 Unterschriften. Während die Befürworter auf Investitionen, Steuereinnahmen und Arbeitsplätze hoffen, warnen Kritiker vor dem enormen Strom- und Wasserverbrauch sowie fehlenden Umweltauflagen.

Stromfresser oder Zukunftsinvestition?

Die Mehrheit der Blick-Leserinnen und -Leser steht dem Bau weiterer Rechenzentren in der Schweiz kritisch gegenüber. 43 Prozent sprechen sich in einer Leserumfrage mit über 5500 Teilnehmenden klar dagegen aus. Sie finden, die Schweiz habe weder genügend Platz noch ausreichend Strom für zusätzliche Anlagen. Weitere 39 Prozent befürworten den Ausbau nur unter strengen Umwelt- und Klimaauflagen. Lediglich 18 Prozent halten die Rechenzentren für eine wichtige Infrastruktur, um digital konkurrenzfähig zu bleiben.

Auch in den Kommentaren überwiegt die Skepsis. Mehrere Leserinnen und Leser kritisieren insbesondere den hohen Strom- und Wasserverbrauch der Anlagen. René Blöchliger stellt etwa infrage, wie viele Arbeitsplätze durch die Rechenzentren tatsächlich entstehen: «Ein Datencenter braucht sehr wenig Personal. In keinem Verhältnis zum Bauvolumen und Strom- und Wasserverbrauch.»

Heinrich Furlenmeier ärgert sich ebenfalls über den aus seiner Sicht ungleichen Umgang mit dem Ressourcenverbrauch. «Zwei Datenzentren verbrauchen mehr Strom als der ganze Kanton Schaffhausen, dazu für die Kühlung megaviel Wasser, und niemand stört sich daran?» Für ihn ist klar: «Der kleine Bürger wird mit Gesetzen und Abgaben belohnt und da werden gewaltige Ressourcen verbraucht. Die Elektromobilität ist erst am Anfang, und wenn die dann da ist, möchte ich nur wissen, woher der ganze Strom herkommt.»

Den Vergleich mit dem Alltag der Bevölkerung zieht Kurt Meier. Während Privathaushalte zum Energiesparen angehalten würden, brauche es seiner Meinung nach auch klare Vorgaben für Rechenzentren. «Und wir dürfen keine Glühlampen mehr kaufen, der Staubsauger darf keine Leistung von mehr als 900 Watt haben? Ich hoffe, dass man hier auch eine klare Grenze setzt, wie viel Leistung ein TB-Speicher haben darf», schreibt er. Für einen Mehrverbrauch fordert er «das x-Fache des normalen Stromtarifs».

«Daten sind das Gold der Zukunft»

Doch es gibt auch Gegenstimmen. Thomas von der Haag findet, die Kritik an den Rechenzentren greife zu kurz. «Seit 2008 ist der industrielle Stromverbrauch der Schweiz stärker gesunken, als sämtliche Rechenzentren heute zusammen verbrauchen.» Zudem würden die Anlagen ineffiziente dezentrale IT bündeln und durch Skaleneffekte Ressourcen sparen. Auch KI könne helfen, Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten. Sein Fazit: «Wer nur den Verbrauch neuer Technologien anprangert, aber die dadurch eingesparten Ressourcen ignoriert, betreibt Stimmungsmache statt Umweltschutz.» Rechenzentren könnten «eine Schlüsselrolle bei der Lösung unserer Umweltprobleme spielen».

Andreas Kohler blickt vor allem auf die wirtschaftlichen Chancen: «Daten sind das Gold der Zukunft.» Die Schweiz könne als sicheres und politisch stabiles Land Steuereinnahmen und Arbeitsplätze sichern. «Wir haben bereits die Industrie und den Bankenplatz verloren. Hunderttausende Arbeitsplätze verloren. Wir müssen mutig und innovativ bleiben», schreibt er.

Auch Piero Tamburini mahnt, den Wohlstand nicht aufs Spiel zu setzen: «Jahrzehnte von Frieden und Wohlstand haben in der Schweiz offenbar das Bewusstsein geschwächt, dass Wohlstand erarbeitet und abgesichert werden muss.» Umweltanliegen seien zwar wichtig. Doch wer Rechenzentren, Energieprojekte und Industrie gleichermassen bekämpfe, «baut nicht an einer nachhaltigen Zukunft, sondern zehrt von den Leistungen früherer Generationen. Resilienz sieht anders aus.»