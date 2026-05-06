Mehr Funktionen, mehr Übersicht und neue Möglichkeiten zur Interaktion: Das Blick-Kommentartool wurde erneuert. Was sich konkret ändert und wie du es nutzt, erfährst du hier.

Mit den Neuerungen im Kommentarbereich ergeben sich auch einige Fragen. Hier geben wir dir einen Überblick über die wichtigsten Punkte.

Warum wurde das Kommentarsystem geändert?

Die Plattform wurde modernisiert, um Diskussionen übersichtlicher und interaktiver zu gestalten sowie neue Funktionen für die Nutzerinnen und Nutzer bereitzustellen.

Was hat sich für mich als User geändert?

Es gibt neue Funktionen wie «Daumen hoch», «Daumen runter», ein persönlicheres Profil inklusive Profilbild mit besserer Übersicht über Aktivitäten, sowie neue Filtermöglichkeiten. Zudem kann man anderen Usern neu folgen oder sie stummschalten. Eine ganze Übersicht zu den neuen Features findest du hier.

Gibt es keine Emojis mehr?

Nein. Reaktionen erfolgen neu ausschliesslich über «Daumen hoch» und «Daumen runter».

Kann ich sehen, wer mir folgt oder meine Kommentare likt?

Du kannst in deinem Profil selbst sehen, wem du folgst und wer dir folgt. Wenn andere Nutzer auf dein Profil klicken, ist jedoch nur die Anzahl der Follower sichtbar.

Likes sind anonym. Du siehst nicht, wer genau deine Kommentare gelikt hat, sondern nur die Gesamtzahl der Likes, die du erhalten hast. Auf deinem Profil kannst du sehen, wie viele Likes du insgesamt erhalten hast – diese Gesamtzahl ist auch für andere Nutzerinnen und Nutzer sichtbar, wenn sie auf dein Profil klicken.

Wann erhalte ich eine Benachrichtigung?

Du erhältst eine Benachrichtigung, sobald jemand auf deinen Kommentar antwortet oder deinen Kommentar likt.

Warum werden manche Kommentare sofort entfernt?

Kommentare, die klar gegen unsere Richtlinien verstossen, werden automatisch erkannt und direkt entfernt, um die Diskussionen fair zu halten. So sollen insbesondere Beleidigungen, Hassrede, Spam oder andere unerwünschte Inhalte gar nicht erst sichtbar werden und die Qualität der Diskussionen gewahrt bleiben.

Gibt es eine Moderation im neuen System?

Ja, es findet weiterhin eine Moderation statt. Kein Kommentar erscheint ohne vorherige Prüfung durch eine Person.

Was passiert mit meinem bisherigen Profil?

Bestehende Accounts bleiben erhalten und werden ins neue System übernommen.

Wen kontaktiere ich bei Problemen?

Bei technischen Problemen oder Fragen kannst du dich an community@blick.ch wenden.