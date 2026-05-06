Ab sofort ist die neue Kommentarplattform auf Blick.ch live! Mit einem zentralen Community-Cockpit, Profil-Updates und besserer Moderation wird der Austausch für Leserinnen und Leser noch lebendiger.

Die Kommentar-Plattform auf Blick.ch wird umfassend erneuert. Damit profitieren unsere Leserinnen und Leser von mehreren Verbesserungen, die den Austausch einfacher, übersichtlicher und konstruktiver machen sollen. Die wichtigsten Neuerungen findest du in der Übersicht.

Zentralisiertes Community-Cockpit

Im neuen Community-Cockpit kannst du deinen persönlichen Kommentarverlauf sowie sämtliche Aktivitäten übersichtlich an einem zentralen Ort einsehen. Du wirst benachrichtigt, sobald auf deine Beiträge geantwortet wird oder diese gelikt werden. Ein integrierter Feed hebt darüber hinaus Artikel mit besonders lebhaften Diskussionen hervor.

Ergänzend dazu wurde dein User-Profil erweitert: Du kannst es neu mit einem Profilbild personalisieren, zudem kannst du anderen Usern folgen. Im Cockpit sind deine Follower jederzeit ersichtlich.

Einfacher reagieren und besser navigieren

Reaktionen erfolgen neu über «Daumen hoch» und «Daumen runter». So kannst du Beiträge schneller und klarer bewerten. Zusätzlich lassen sich die Kommentare in der Kommentarspalte nach verschiedenen Kriterien filtern – etwa nach den neuesten oder ältesten Beiträgen sowie nach den Kommentaren mit den meisten Likes oder den meisten Antworten. Einzelne Kommentare können direkt über verschiedene Social-Media-Plattformen geteilt werden.

In der Kommentarspalte lässt sich neu direkt auf die Profile anderer Nutzerinnen und Nutzer zugreifen, um deren Beiträge einzusehen. Neben der Folgefunktion besteht die Möglichkeit, einzelne User gezielt stummzuschalten.

Verbesserte Moderation

Kommentare, die klar gegen unsere Richtlinien verstossen, werden automatisch erkannt und direkt nach dem Absenden entfernt. Die Verfasserinnen und Verfasser erhalten einen Hinweis auf die geltenden AGB sowie die Möglichkeit, ihren Beitrag zu überarbeiten und erneut einzureichen.

In Fällen, in denen eine automatische Entscheidung nicht eindeutig ist, sowie bei allen übrigen Kommentaren erfolgt weiterhin eine Prüfung durch unser Moderationsteam. Kein Kommentar wird veröffentlicht, ohne dass er zuvor durch eine Moderatorin oder einen Moderator geprüft wurde.

Ein weiteres Feature: Unser Moderationsteam können ausgewählte Leserkommentare gezielt hervorheben, um relevante Stimmen sichtbarer zu machen und die Diskussion aktiv zu begleiten.

Die neue Kommentarplattform ist ab sofort verfügbar. Antworten auf die wichtigsten Fragen findest du hier. Bei weiteren Fragen oder Anmerkungen kannst du dich jederzeit via Mail an community@blick.ch wenden. Wir freuen uns auf einen noch lebendigeren, fairen und spannenden Austausch mit euch!