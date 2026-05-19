Eva KunzSenior Community Editorin
Wollen wir Kinder? Und wenn ja: Wie viele? Diese Frage gewinnt immer mehr an Gewicht und ist gerade im Zusammenhang mit der 10-Millionen-Initiative Gegenstand öffentlicher Diskurse. Hohe Wohnkosten, teure Betreuung und finanzielle Mehrbelastung bringen viele Paare ins Grübeln und stellen sie immer mehr auch vor die Frage, ob sie sich eine Familie überhaupt leisten können. Denn bis ein Kind das Elternhaus verlässt, kann es je nachdem bis zu einer Million Franken kosten.
Wir suchen deine Familien-Story
Umso spannender ist die Frage, wie Familien mit drei oder mehr Kindern ihren Alltag finanzieren und inwiefern die Geldfrage bei der Entscheidung eine Rolle gespielt hat. Hast du drei oder mehr Kinder? Dann melde dich und erzähle uns, wie ihr euer Familienleben meistert.
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