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Bist du schon Opfer von Deepfakes geworden?

KI-generierte Inhalte, mit denen die Identität echter Personen missbraucht wird, nehmen stetig zu – wie der Fall Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes zeigt. Hast du selbst schon negative Erfahrungen mit Deepfakes gemacht? Erzähl uns mehr!
Publiziert: vor 15 Minuten
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Alessandro KälinRedaktor Community

Der Fall um Christian Ulmen sorgt aktuell für Schlagzeilen: Seine Ex-Frau Collien Ulmen-Fernandes erhebt schwere Vorwürfe gegen ihn. Ulmen soll über Jahre KI-generierte Bilder und Videos von Fernandes erstellt und diese an andere Männer geschickt haben. Ausserdem soll er Fake-Profile von Fernandes erstellt haben und sich als diese ausgegeben haben.

Dieser Vorfall zeigt, wie real und belastend die Bedrohung durch Deepfakes heute ist. KI-generierte Inhalte können Gesichter und Identitäten realer Personen nutzen, oft ohne deren Zustimmung. Die Spannbreite reicht von scheinbar harmlosen Bildern in Gruppenchats bis hin zu manipulierten, pornografischen Videos. 

Hast du selbst schon Erfahrungen mit Deepfakes gemacht? Sei es, dass dir solche Inhalte zugeschickt wurden oder sogar deine eigene Identität ohne Einwilligung missbraucht wurde: Erzähl uns gleich unten im Formular mehr!

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