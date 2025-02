Hundetrainerin Manuela Ulmer (54) hat erkannt, dass Hunde uns oft unsere eigenen Probleme spiegeln. In ihrem Training macht sie deutlich, wie das Verhalten von Hunden aufzeigt, wo wir im Leben an uns arbeiten können.

Mein eigener Hund stellte mich in der Erziehung oft vor Herausforderungen. Das brachte mich dazu, eine Ausbildung zur Hundetrainerin zu machen. Es war nicht nur der Wunsch, ihm zu helfen, sondern auch anderen Tieren und ihren Besitzern. So absolvierte ich neben meinem Beruf als medizinische Praxisassistentin eine dreijährige Ausbildung zur Hundetrainerin.

Heute arbeite ich mit Hunden aller Altersklassen, die unerwünschtes Verhalten zeigen. Viele Hundehalter setzen ihren Tieren keine Grenzen und behandeln sie mit Samthandschuhen. Dabei ist die Rudelstruktur so wichtig: Der Hund stammt vom Wolf ab und erkennt instinktiv, wer die Führung übernimmt. Wenn niemand diese Rolle ausfüllt, übernimmt der Hund sie selbst. In 95 Prozent der Fälle liegt das Problem nicht beim Hund, sondern beim Menschen.

In meiner Ausbildung habe ich hundegestütztes Coaching gelernt und bin immer wieder erstaunt, was uns Tiere beibringen können. Hunde spiegeln uns auf eine klare, ehrliche und wertfreie Weise. Sie erkennen Blockaden, weil sie unsere biochemischen Prozesse wahrnehmen und riechen können. Hunde spüren, wie es uns geht, und reagieren auf jede noch so kleine Veränderung in unserer Stimmung. Wenn jemand in seiner Mitte ist, nehmen Hunde das wahr und reagieren positiv darauf.

Wenn Menschen mit Problemen zu mir kommen, gibt das Verhalten ihres Hundes oft einen klaren Hinweis auf die Ursache. Eine Übung, bei der der Hund 20 Meter vor- und zurückgeführt wird, hilft, die eigenen Herausforderungen zu reflektieren. Wenn man dem Hund keine klaren Grenzen setzen kann, spiegelt sich das auch im Alltag wider. Häufig zeigt sich das gleiche Muster im Umgang mit Kollegen oder mit dem Chef. Durch das Verhalten des Hundes wird sichtbar, wo Veränderungen im eigenen Leben notwendig sind.

Die Begegnungen mit den Menschen und ihren Hunden sind für mich immer spannend. Besonders in Erinnerung blieb mir eine Kundin, die einen schnappenden Tierschutzhund hatte. Nach vielen Trainingseinheiten zeigte sich eine deutliche Veränderung. Bei einem meiner monatlichen Gruppenläufe, bei denen die Hunde lernen, auf Distanz miteinander zu laufen, sagte sie mir: «Ohne dich hätte ich den Hund wieder abgegeben.» Diese Worte haben mich tief berührt und blieben mir in Erinnerung. Solche Momente machen meinen Job nicht nur spannend, sondern auch absolut erfüllend.

