Leser Markus Salzmann erschafft beeindruckende Koiteiche

Markus Salzmann baute vor 20 Jahren seinen ersten Gartenteich – damals noch ein trübes Experiment. Heute ist daraus eine Leidenschaft geworden. Er plant und baut Koiteiche mit einzigartigen Filteranlagen und bringt so Leben in die Gärten seiner Kunden.

1/12 Seit sieben Jahren baut Markus Salzmann massgeschneiderte Teiche und bringt Leben in die Gärten seiner Kunden. Foto: zVg

Vor 20 Jahren hatte ich gemeinsam mit meiner Frau den Wunsch, einen Gartenteich zu errichten. Wir bauten alles selbst, doch der Teich wurde zu grün und trüb – man konnte die Fische kaum sehen. Ein Filter sollte helfen, doch als ich meiner Frau einen Koifisch schenkte, verschlimmerte sich das Problem: Der Koi wirbelte alles auf. Ich entschied mich, eine bessere Filteranlage zu besorgen, und vertiefte mich in den Filtrationsbau. Mit Material, Büchern und Youtube-Wissen baute ich alles selbst und gestaltete den Teich neu. Am Ende hatten wir glasklares Wasser und einen funktionierenden Teich.

Nachdem ich auch einem Kollegen erfolgreich bei der Errichtung seines Koiteichs geholfen hatte, entstand die Idee, dieses Hobby zum Beruf zu machen. Ich gründete ein Geschäft und entwickelte mich stetig weiter. Heute habe ich das Privileg, beruflich Koiteiche zu entwerfen und zu bauen. Oft baue ich grosse Wasserfilteranlagen, für die es keine fertigen Teile gibt. Viele Komponenten müssen daher selbst hergestellt werden, was jedes Mal eine Herausforderung ist. Geduld ist hierbei wichtig, da solche Bauprojekte etwa drei Monate dauern. Doch das Ergebnis macht die Arbeit immer wieder lohnenswert.

In den vergangenen Jahren habe ich an besonderen Projekten mitgewirkt, etwa am Umbau des Pinguinbeckens im Zoo Rothenburg LU oder an Projekten im Tierpark Bern und im Kerzers FR. Unvergessen bleibt auch der Bau eines Koiteichs, der durch eine Glasscheibe im Weinkeller eines Kunden sichtbar ist. Solche Projekte sind Herausforderungen, die mich antreiben.

Meine Arbeit ist sehr spannend, weil ich ständig mit Kreativität arbeite und diese in technische Lösungen umsetze. Jedes Projekt ist einzigartig – jeder Teich, jeder Platz erfordert eine individuelle Herangehensweise. Die Vielfalt und die Möglichkeit, für jedes Problem eine massgeschneiderte Lösung zu finden, gefallen mir. Für mich gibt es nichts Schöneres als ein Garten voller Leben. Und ein Koi bringt genau dieses Leben hinein. Koi ist König – das sage ich auch immer meinen Kunden.