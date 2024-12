In Beckenried wird jeder Haushalt vom Samichlaus besucht «Für uns sind die Hausbesuche Tradition»

Es ist ein einzigartiger Brauch in der Schweiz: In Beckenried im Kanton Nidwalden klopft der Beggrieder Samichlais jedes Jahr an jede Tür – rund 1200 Haushalte werden besucht. Eine Tradition, die seit 1935 das ganze Dorf vereint und leuchtende Kinderaugen garantiert.