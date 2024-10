Dirndl, Lederhosen, Bier und laute Schlagerhits - das Oktoberfest in Baden lockt seit 15 Jahren in den Aargau. Auch dieses Jahr wird wieder getanzt und geprostet, was das Zeug hält. Wir haben einen Blick ins ‹Dorf› geworfen: Hier wird fast wie in München gefeiert.

Badens Oktoberfest zieht Tausende in Lederhose und Dirndl an

Seit 2009 lädt Baden die letzten zwei Oktober-Wochenenden zum Oktoberfest ein. Foto: Ütopya Kara 1/11

Ütopya Kara Praktikantin Community

Was 2009 als kleiner Zusammenschluss Oktoberfest-Liebender in Baden begann, hat sich mittlerweile zu einem festen Programmpunkt im Schweizer Festkalender entwickelt. Jedes Jahr findet das Fest an den letzten beiden Oktoberwochenenden statt. «Die Tickets gingen im April in den Vorverkauf und waren innerhalb einer halben Stunde ausverkauft», erzählt Mitorganisator Carlos Kuk. Mit über 10'000 Besuchern gehört das Badener Oktoberfest zu den grössten in der Schweiz. «Wir sind schon fast eine Art Gemeinschaft geworden, die sich jedes Jahr trifft», so Kuk.

0:34 Mitorganisator Carlos Kuk: «Unkompliziert und man muss gerne Bier trinken»

Auch Besucher Luis beschreibt das Event als festen Treffpunkt für viele: «Das Oktoberfest in Baden fühlt sich an wie ein grosses Klassentreffen.» Viele Leute aus den umliegenden Aargauer Dörfern kommen hierher, um alte Bekannte wiederzutreffen. Genau diese vertraute, gesellige Stimmung macht für viele das Fest aus. Besucherin Sarah schwärmt: «Es ist einfach immer lustig, wenn die richtigen Leute dabei sind. Das macht es unvergesslich.»

Ein Fest, das hält, was es verspricht

Die Band Würzbuam heizt mit beliebten Klassikern die Stimmung an. Zwischen bayerischer Dekoration und gefüllten Masskrügen versammeln sich die Besucher um die Bierbänke, tanzen und stossen an. «Es ist schön, zu sehen, dass alle in Dirndl und Lederhosen kommen und die Tradition des Oktoberfestes feiern», sagt Kuk. Eine Fotowand bietet den Gästen die perfekte Kulisse für ihre Erinnerungsfotos. Wer zwischendurch eine Pause braucht, kann sich an den kulinarischen Angeboten stärken: Wiesn-Klassiker und herzhafte Spezialitäten (oder bairisch: Schmankerln) stehen bereit und machen das Oktoberfest-Feeling perfekt. Ein Highlight für Mutige: sich tätowieren lassen — am liebsten mit einem Biermotiv. «Viele wollen sich hier eine Erinnerung verewigen lassen», erzählt Tätowiererin Simone Soda Ruchti. Aber keine Sorge: «Wenn wir merken, dass jemand sehr betrunken ist, stechen wir kein Tattoo - wir passen hier gut auf.»

Tradition und Gemütlichkeit treffen auf Aargauer Lebensfreude

Im Video fangen wir die besondere Atmosphäre dieses Abends ein. An diesem Donnerstagabend ist viel los, die Stimmung ist ausgelassen. Auf die Frage, ob sie morgen nicht arbeiten müssen, schmunzeln viele: «Doch!» Baden zeigt, dass man auch fernab der bayerischen Grenze mit Begeisterung und einem Schuss Aargauer Charme Oktoberfest feiern kann.