Welche Tradition oder Veranstaltung macht dein Dorf einzigartig?

Dein Dorf feiert ein besonderes Fest oder pflegt eine uralte Tradition, die es von allen anderen unterscheidet? Foto: keystone-sda.ch 1/5

Ütopya Kara Praktikantin Community

Die Schweiz ist voller lebendiger Traditionen, die in kleinen Dörfern tief verwurzelt sind. Ob saisonale Feste, jahrhundertealte Bräuche oder aufregende, moderne Veranstaltungen – wir wollen sie kennenlernen!

In unserem neuen Format «Blick ins Dorf» machen wir genau das. Blick will in die Welt der urchigen Traditionen innerhalb der Landesgrenze eintauchen. Raus aus der Stadtbubble, rein in das Leben auf dem Land. Und dafür brauchen wir die Hilfe der Blick-Leserschaft.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Jedes Dorf hat seine eigenen Geschichten und Traditionen. Vielleicht gibt es bei dir einen uralten Brauch, der seit Generationen gefeiert wird, oder einen besonderen Event, der die Dorfgemeinschaft jedes Jahr zusammenbringt? Erzähl uns davon!

Meldet euch hier!

Du kennst eine Veranstaltung oder eine Tradition, die wir unbedingt sehen sollten? Dann melde dich und zeig uns, was dein Dorf so einzigartig macht. Sende uns deine Vorschläge mit Fotos und einer Beschreibung, warum diese Veranstaltung oder dieser Brauch für dein Dorf wichtig ist. Wir freuen uns auf deine Geschichten.

Wenn du noch coole oder schöne Fotos von deinem Dorf oder der Veranstaltung hast, schick sie uns zusätzlich über unseren Leserreporter oder per E-Mail an community@blick.ch.