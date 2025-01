Barbara von Weissenfluh ist Verhaltenstherapeutin für Hunde

1/2 Gracie aus Ungarn (rechts) und Pearl aus Italien (links) sind die treuen Begleiterinnen der Hundetherapeutin und schon seit Jahren an ihrer Seite. Foto: Zvg

Meine Arbeit als Verhaltenstherapeutin für Hunde begann vor sechs Jahren, als ich einen traumatisierten Hund aus dem Tierschutz adoptierte. Er hatte grosse Ängste und war völlig überfordert. Zunächst suchte ich Hilfe bei einem Hundetrainer, doch dort lag der Fokus vor allem auf grundlegenden Befehlen wie «Platz!» und «Sitz!». Ich entschied mich, das Problem selbst in die Hand zu nehmen und machte eine Ausbildung zur Hundetherapeutin.

Heute arbeite ich mit traumatisierten Tierschutzhunden – besonders mit solchen, die unter einer Angst oder Deprivation leiden. Ich erstelle individuelle Trainingspläne und gehe direkt zu den Haltern nach Hause. Wichtig ist es, die Ursache der Ängste zu verstehen: Wurde der Hund geschlagen, litt er unter Deprivation oder reagiert er empfindlich auf Bewegungen?

Wenn ein Hund einem Jogger nachrennt, kann dies verschiedene Gründe haben, und es gilt, erst einmal herauszufinden, ob ein Jagdtrieb oder eine Angst dahintersteckt. Denn nur wenn ich weiss, was das Verhalten des Hundes auslöst, kann ich richtig trainieren.

Hundewiesen meide ich, da dies für die Hunde eher Stress als Freude bedeutet.

Als Hundetherapeutin ist es wichtig, sich behutsam an die Probleme heranzutasten. Meine Begleitung dauert oft mehrere Monate. Eine Herausforderung ist, den Menschen Geduld und Verständnis zu vermitteln. Viele Hundebesitzer denken, dass ein Hund aus dem Tierschutz wahnsinnig dankbar ist, auf einem warmen Sofa sitzen zu können, und sich deshalb ruhig und gehorsam verhalten sollte. In Wirklichkeit ist es eher so, dass der Hund aufgrund von Stress und Ängsten das Sofa zerfetzt. Idealerweise sollte man vor der Anschaffung prüfen, ob der Hund überhaupt zum Besitzer passt.

Durch meine Arbeit nehme ich Hunde heute viel ernster als früher. Jedes Knurren oder Zähnefletschen nehme ich bewusster wahr. Besonders erfüllend ist es, die Fortschritte zu sehen und zu erleben, wie Hundehalter und ihre Vierbeiner zu einem entspannten Team zusammenwachsen. Genau diese Entwicklungen machen meine Arbeit so besonders.