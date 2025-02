1/7 Leser Mirko Capodanno ist ein leidenschaftlicher Weltenbummler. Foto: Zvg

Ich bin Reiseplaner und Feuerwehrmann – zwei Tätigkeiten, die auf den ersten Blick kaum unterschiedlicher sein könnten, aber für mich perfekt zusammenpassen. In meinem Reisebüro dacapotravel.com kreiere ich massgeschneiderte Reisen für Kunden aus der ganzen Welt. Viele davon kommen aus Übersee und möchten die Schweiz auf eine Weise erleben, die über das hinausgeht, was man in einem Katalog findet. Eine Reiseplanung kann dabei durchaus zwei bis drei Wochen in Anspruch nehmen.

Neben Reisen in die Schweiz plane ich auch aussergewöhnliche Touren in die ganze Welt – von Expeditionskreuzfahrten in die Arktis bis zu Inselhüpfen auf den Kanaren. Auf Wunsch begleite ich meine Kunden auch persönlich, sei es auf exklusiven Familienreisen, bei einem Raclette-Dinner in einem fahrenden Privatzug oder an einem einmaligen Backstage-Erlebnis für Musikfans in Nashville. Oft bleibt der Kontakt auch nach der Reise bestehen – diese besonderen Erlebnisse schaffen eine Verbindung, die über die Reise hinausgeht.

Mein eigener Weg war von vielen Kulturen geprägt. Aufgewachsen in der Schweiz, hatte ich schon früh den Wunsch, die Welt zu entdecken – bereits mit 12 Jahren sagte ich zu meinem Vater, dass ich auswandern möchte. Später lebte ich in Dubai, Kanada, Holland und lange in den USA, bevor ich vor zwei Jahren mit meiner Frau und unserem Sohn in die Schweiz zurückkehrte. In dieser Zeit lernte ich insgesamt sechs Sprachen.

Neben meiner Arbeit als Reiseexperte bin ich im Atemschutz der Feuerwehr Brugg aktiv. In San Francisco war ich als First Responder im Einsatz – bei Katastrophen wie Erdbeben war es unsere Aufgabe, die Lage einzuschätzen, bevor die Einsatzkräfte eintrafen. Diese Tätigkeit half mir dabei, mich dort zu integrieren. Als ich zurück in die Schweiz kam, meldete ich mich gleich bei der Feuerwehr an. Es ist mehr als ein Ehrenamt, fordert den Teamgeist und die Fähigkeit, sich in Extremsituationen mit Herzblut einzusetzen.

Diese Mischung aus Abenteuerlust, Dienstleistungsgedanke, Präzision und Leidenschaft prägt mein Leben. Ob im Einsatz für die Feuerwehr, wo es auf schnelle Entscheidungen und Verlässlichkeit ankommt, oder bei der Planung einzigartiger Reisen, die bis ins Detail durchdacht sind – für mich geht es darum, Verantwortung zu übernehmen und Menschen in besonderen Momenten zu begleiten.