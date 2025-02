Martin Steinauer (61) war schon immer ein Tüftler. Erst schraubte er an Motoren, dann an Gitarren – bis er schliesslich begann, selbst welche zu bauen. Heute ist er ein Meister der Saiten und besitzt sein eigenes Atelier in Langnau am Albis.

1/4 Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt: Leser Martin Steinauer beim Bau einer Gitarre. Foto: Zvg

Sarah Riberzani Community Editor

Schon als Kind habe ich Gitarre gespielt, doch ebenso faszinierte mich das Handwerk. Deshalb lernte ich ursprünglich den Beruf des Automechanikers. In den 80er-Jahren spielte ich dann in Bands auf meinen elektrischen Gitarren – allerdings blieb keine in ihrem Originalzustand. Ich habe sie immer nach meinem eigenen Geschmack verbessert. Der Traum, eine eigene Gitarre zu bauen, hat mich nie losgelassen.

Vor zwölf Jahren lernte ich einen japanischen Gitarren- und Geigenbauer kennen. Ich liess bei ihm eine Gitarre restaurieren und fragte ihn, ob er mir einen Kurs anbieten könnte. Unter seiner Anleitung baute ich dann innerhalb von zwei Jahren meine erste Gitarre. Parallel dazu habe ich bei mir zu Hause eine kleine Werkstatt eingerichtet und dort weiter experimentiert. Für eine Kollegin baute ich eine weitere Gitarre – und so nahm alles seinen Lauf.

Ich mietete ein Atelier in Langnau am Albis, begann mit Reparaturen, dem Bau eigener Instrumente und gab Gitarrenbau-Kurse. Dabei habe ich auch mehrere Maturaarbeiten begleitet. Letztes Jahr erhielt ich so viele Kursanmeldungen, dass ich den Schritt in die Selbständigkeit wagte.

Inzwischen habe ich über 50 eigene Gitarren gebaut. Jedes Mal, wenn man ein Instrument fertigstellt und die erste Saite aufzieht, ist es wie eine kleine Geburt – der erste Klang fühlt sich immer besonders an. Jedes Holzstück ist anders, sein Klang nie ganz vorhersehbar. Der Bau einer klassischen Gitarre dauert 100 bis 150 Stunden. Jeder Bau ist eine neue Herausforderung, weil man es immer noch besser machen will. Vor allem die Lackierung erfordert viel Aufwand.

Besonders spannend finde ich es, wenn Kunden ihre Instrumente nach einiger Zeit zum Service bringen – der Klang verändert sich durchs Spielen spürbar. Am meisten gefällt mir aber die handwerkliche Arbeit mit Holz und der Austausch mit den Kunden. Ich nehme auch gern an Gitarren-Ausstellungen teil, zum Beispiel an der «Guitars and More» im März. Gitarrenbauer gibt es nicht mehr viele. Umso schöner ist es, dieses Handwerk weiterzuführen und mit anderen Menschen zu teilen.

