1/12 Wir haben euch nach euren Lieblings-SAC-Hütten gefragt. Eine davon ist die Dammahütte am Fuss des Moosstocks im Kanton Uri. Foto: Instagram

Darum gehts SAC-Hütten: Beliebte Unterkünfte für Schweizer Wanderfans

Von einfachen Selbstversorger- bis zu komfortablen Bergwanderhütten

Die Blick-Community verrät uns ihre Lieblings-SAC-Hütten

Bist du eine Gipfelstürmerin oder ein Gipfelstürmer und entdeckst die höchstgelegenen Unterkünfte der Schweiz zu Fuss? 153 SAC-Hütten hat die Schweiz zu bieten. Sie haben eine grosse Bedeutung für Schweizer Wanderfans. Von der einfachen Selbstversorger- bis zur komfortablen Bergwanderhütte ist für jede und jeden etwas dabei.

Doch es gibt Berghütten, die bleiben besonders in Erinnerung – ob wegen ihrer atemberaubenden Aussicht, ihrer herzlichen Gastfreundschaft oder ihrer köstlichen Gerichte. Wir haben uns bei der Blick-Community nach ihren Lieblings-SAC-Hütten erkundigt. Entstanden ist eine bunte Mischung aus urchigen Hütten, anstrengenden Aufstiegen und kleinen, aber feinen Favoriten. Also los – wie viele SAC-Hütten erklimmst du dieses Jahr?

Lämmerenhütte – Wallis

Die Lämmerenhütte im Kanton Wallis in den Berner Alpen ist ein Favorit von Blick-Leser Peter Schweizer. «Einfach, aber gut ausgerüstet. Das Hüttenwartpaar ist überwältigend», begründet er seine Wahl. Auch Leser Eugen war schon viermal in der Lämmerenhütte. «Bei zwei Wanderungen sah ich einen Adler und einmal einen Geier. Der Weg von Kandersteg bis und mit Lämmerental ist auch für Anfänger ein Vergnügen. Nur die letzte Steigung ist ein bisschen anstrengend», schreibt er und schwärmt weiter: «Das Essen ist vorzüglich, die Unterkunft sehr gut und der ganze Aufenthalt ein Erlebnis. Am Abend gibt es Besuch von Steinböcken und Gämsen.»

Dammahütte – Uri

Die Dammahütte befindet sich am Fuss des Moosstocks im Kanton Uri und bietet Tiefblick auf den Göscheneralpsee. Weshalb sie zu den Lieblings-SAC-Hütten von Wanderfan Fredi Furger gehört. «Wunderbare Aussicht», lobt er. Auch Leser Peter Guggenbühl schwärmt für die Hütte. «Klein, fein – und Hüttenwart Andrin ist ein super Typ», fügt er hinzu.

Planurahütte – Glarus

Die Planurahütte am Tödi im Kanton Glarus wird von Leser Richard Bolt wärmstens empfohlen. Für ihn ist die Lage einzigartig. «Umgeben von gewaltigen Gletschern, direkt neben den grössten Windkesseln Europas, hinterlässt ein Besuch der Planurahütte eine bleibende Erinnerung», rühmt er. Auch Gipfelstürmer Ruedi Rhyner ist Fan der Planurahütte, «weil die Route zur Hütte über Gletscher und schwere Hüttenanstiege führt». Dazu diese Kulisse: «Wunderbare Gipfel wie Tödi, Scherhorn und Clariden.»

Lischanahütte – Graubünden

Für Blick-Userin Barbara Jungen ist ganz klar die Lischanahütte die beste SAC-Hütte. Sie liegt im Kanton Graubünden auf einem Felskopf im Val Lischana. «Nicht überlaufen, liegt sie auf einem wunderbaren Hochplateau mit spektakulärer Aussicht. Es herrscht eine herzliche Hüttenatmosphäre. Gekocht und bewirtet wird man mit viel Herzblut. Der Hüttenzustieg ist kurzweilig und nirgends ausgesetzt», schwärmt sie.

Hollandiahütte – Wallis

Ein weiterer Liebling im Wallis ist die Hollandiahütte. Für Leserin Adrienne Mülleigner eine absolute Herzensempfehlung. «Spektakulärer Bau, grandiose Aussicht, tolles Essen», zählt sie auf. Dem kann Christa Hauswirth nur zustimmen: «Das Essen schmeckt hervorragend, und die Gastgeber sind sehr freundlich und warmherzig. Alles sehr sauber, wenn man sich vorstellt, dass alles Wasser zuerst abgekocht werden muss. Eine Meisterleistung!»

Tierberglihütte – Bern

Die Tierberglihütte am Sustenhorn befindet sich im Kanton Bern unterhalb des Gwächtenhorns am linken Ufer des Steingletschers. «Direkt am Gletscher», schreibt Toni Flühmann. Das gefällt ihm auch am besten an der Hütte. Derselben Meinung ist Leser Hans Weber, der es auch toll findet, dass man hier wandern, klettern oder auf den Klettersteig kann: «Sehr schöne Lage mit interessanten Tourenmöglichkeiten», betont er.

Etzlihütte – Uri

Die Etzlihütte im Kanton Uri in den Glarner Alpen ist der Liebling von Arnold Klara. «Sie liegt in einem sehr schönen und romantischen Gebiet. Einfache Routen, und man kann an verschiedenen Orten auf- und absteigen», erklärt er seine Begeisterung für die SAC-Hütte im Etzlital. Leser Andy Ochsner teilt dieselbe Motivation. «Superfreundliche Hüttenwartin und Personal! Feines Frühstück, Essen und Desserts, mit viel Liebe selber hergestellt», ergänzt er.

Grialetschhütte – Graubünden

Dani Buehlo ist ein Fan der Grialetschhütte, denn sie bietet für alle etwas: «Man kann wandern, bergsteigen und klettern, und der Zustieg dauert nicht zu lange» Die Hütte liegt im Grialetschgebiet, südöstlich von Davos, zwischen der Landschaft Davos und dem Unterengadin, in aussichtsreicher Lage mit Blick ins Dischmatal. «Wunderschöne Landschaft mit kleinen Seen, tollen Felsen und sogar einem Gletscher», schreibt er dazu.

Glecksteinhütte – Bern

Die Glecksteinhütte ist Ralph Bachmanns Lieblingsalpenhütte südwestlich des Wetterhorns bei Grindelwald, denn sie ist ein «Ausgangspunkt für super Touren», so der Wanderfan. Was ihm besonders imponiert, sind die Steinböcke vor der Hütte und die tolle Lage mit unbeschreiblicher Aussicht. Ausserdem die nette Hüttenwartfamilie, das viele Wasser und die Wärme. «Exponierter, eindrücklicher Zustieg. Immer wieder toll!», meint er euphorisch.

Sasc-Furä-Hütte - Graubünden

Ein Befürworter der Sasc-Furä-Hütte im Bergell unterhalb der Nordkante des Piz Badile ist Blick-User Jnes Barblan. «Tolle Aussicht, mit dem Piz Badile im Rücken, schöner Klettergarten», teilt er mit und fügt hinzu: «Supernette Hüttenwartin, feines Essen und tolle Auswahl an selbst gemachten Kuchen.»