Ein deutscher Verkehrsforscher fordert, Männern erst mit 26 den Führerausweis zu geben. Und stösst damit auch in der Schweiz eine Diskussion an. Denn die Rasereien nehmen in Deutschland und in der Schweiz immer mehr zu.

Den grössten Anteil machten dabei stets junge Männer im Alter zwischen 20 und 24 Jahren aus. «Das Testosteron fördert Aggression auf ganzer Linie», erklärt der pensionierte Verkehrspsychologe Urs Gerhard.

Das meint die Community

Doch wie viel wird eine Alterserhöhung beim Führerausweis bringen? Diese Frage wird in der Blick-Community stark diskutiert. Leser Ivan Mäder hat dazu eine klare Meinung. «So ein Schwachsinn. Die einfache Lösung liegt doch auf der Hand. Die Raser konsequent und hart bestrafen, dann hört das auf», kommentiert er. Und doppelt gleich nach: «So bestraft man die Verursacher und nicht die Allgemeinheit. Die meisten jungen Männer fahren korrekt und werden in den gleichen Topf geworfen.» Das sieht Reto Isler genau gleich und kommentiert: «Auch wenn die Mehrheit der Raser junge Männer sind, ist es immer noch eine sehr kleine Minderheit der jungen Männer, die solche Vergehen begehen.»

Auch Danila Di Blenio findet das Alter zu allgemein. «Es geht um die Begrenzung, ein starkes Auto fahren zu dürfen», findet er. Ähnlich sieht es Peter Weinmann. «Besser wäre es, jungen Menschen kein Auto über 90 PS zu geben. Autos über 100 PS braucht kein Mensch, ein Auto ist nur ein Nutzfahrzeug», argumentiert er.

Leser Felix Stutz bringt noch einen weiteren Punkt in die Runde, warum eine Alterserhöhung keinen Sinn ergibt. Er findet den Vorschlag nicht wirklich durchdacht, weil: «In vielen Berufen ist ein Fahrausweis notwendig. Das wäre dann Diskriminierung und rechtlich nicht haltbar.»

Dem kann Alonso Mutschi nur zustimmen. «Was machen all die Firmen, bei denen die Mitarbeiter auf den Führerschein angewiesen sind?», fragt er in die Runde.