Am Wochenende wurden im Kanton Wallis zwei Raser gestoppt. Beide müssen mit Freiheitsstrafen und Führerausweisentzug rechnen.

Die Wallis-Raser müssen mit einer Freiheitsstrafe rechnen. (Symbolbild) Foto: Kantonspolizei Wallis

Kurz zusammengefasst Raser in Sitten und Collombey im Wallis erwischt

Portugiese (35) mit 104 km/h in 50er-Zone

Spanier (27) mit 177 km/h in 60er-Zone

Marian Nadler Redaktor News

Am Samstag kurz nach 4 Uhr morgens, wurde ein Portugiese (35) von der Police Régionale des Villes du Centre mit überhöhter Geschwindigkeit registriert. Er war auf der auf 50 km/h beschränkten Rue Traversière in Sitten mit 104 km/h unterwegs. Ausserdem ergab die durchgeführte Kontrolle, dass der Lenker unter Alkoholeinfluss stand, wie die Kantonspolizei Wallis in einer Mitteilung schreibt.

Am Sonntag ereignete sich kurz nach 11 Uhr ein weiteres Raserdelikt auf der Route des Iles in Collombey. Ein Spanier (27) wurde angehalten, nachdem er mit einer Geschwindigkeit von 177 km/h auf einem auf 60 km/h beschränkten Abschnitt gefahren war – eine Überschreitung von mehr als 100 km/h.

Die Beteiligten werden bei der Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt sowie bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Ihnen droht eine Freiheitsstrafe von ein bis vier Jahren sowie ein Führerausweisentzug von mindestens zwei Jahren.