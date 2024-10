Raserdelikt in Hägendorf SO Italiener (19) mit 110 km/h innerorts unterwegs

Ein Autofahrer ist in Hägendorf SO innerorts mit 110 Kilometer pro Stunde statt der erlaubten 50 Kilometer unterwegs gewesen. Die Solothurner Polizei hielt den 19-jährigen Raser in der Nacht auf Samstag auf.