Ein 31-jähriger Schweizer ist in der Nacht auf Samstag auf der Autobahn A15 bei Uster ZH mit einer Geschwindigkeit von 265 km/h geblitzt worden. Nach Angaben der Kantonspolizei Zürich war er zudem alkoholisiert unterwegs. Er wurde zusammen mit zwei Kollegen verhaftet.

Die Kantonspolizei Zürich nahm von Freitagabend bis Samstagmorgen vier Personen in Zusammenhang mit Raserdelikten fest. (Archivbild) Foto: URS FLUEELER

Der Mann sei auf der Autobahn in Richtung Reichenburg 145 km/h zu schnell unterwegs gewesen, hiess es in einer Medienmitteilung vom Samstag. Er habe die Geschwindigkeitsmessstelle um 3.30 Uhr passiert und sein Auto sei kurz Zeit später von der Polizei in Uster ZH gesichtet worden.

Die drei Männer, die sich in der Nähe des Fahrzeuges aufhielten, seien für weitere Abklärungen auf den Polizeiposten gebracht worden. Gegen den Lenker habe die Staatsanwaltschaft Limmattal ein Strafverfahren eröffnet und ihm den Führerausweis abgenommen.

Töfffahrer doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt

Ebenfalls ein Strafverfahren gibt es gegen einen Motorradfahrer, der zuvor um 22.30 Uhr einer Polizeipatrouille in Zürich Seebach mit hochgeklapptem Nummernschild aufgefallen war. Der 18-jährige Spanier habe danach auf der Glattalstrasse sein Fahrzeug auf über 100 km/h beschleunigt. Erlaubt gewesen wären 50 km/h.

Der Mann sei mit einem Lernfahrausweis unterwegs gewesen, der ihm auf der Stelle abgenommen worden sei. Er sei danach ebenfalls festgenommen worden.