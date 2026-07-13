Die Schweizer Nati hat an dieser WM für Gänsehaut-Momente gesorgt. Auch Nationaltrainer Murat Yakin steht nach dem Turnier im Fokus der Fans. Die Leserinnen und Leser verraten, welche Momente ihnen besonders in Erinnerung bleiben.

Nach dem bitteren WM-Aus gegen Argentinien zieht Murat Yakin trotz der Enttäuschung eine positive Bilanz. Der Nati-Trainer blickt bereits nach vorne: «Wir sind noch lange nicht am Ende.» Auch seine eigene Zukunft sieht er klar: Er habe «grosse Lust und Freude», mit diesem Team weiterzuarbeiten.

Diese Zuversicht teilen auch viele Fans. Wir haben die Leserinnen und Leser gefragt, welche Note sie Murat Yakin für seine WM-Leistung geben. Von den über 4500 Teilnehmenden vergaben 47 Prozent dem Nati-Coach die Bestnote 6. Weitere 40 Prozent bewerteten seine Arbeit mit der Note 5. Sieben Prozent gaben ihm eine 4. Nur wenige Fans bewerteten seine Leistung schlechter.

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Leser verraten ihre WM-Highlights

Doch nicht nur Murat Yakin sorgt bei den Fans für positive Erinnerungen. Zahlreiche Leserinnen und Leser haben ihre persönlichen WM-Highlights mit uns geteilt. Wir haben die schönsten und emotionalsten Momente zusammengefasst – vom starken Teamgeist über die gemeinsamen Jubelszenen bis zu den Public Viewings in den frühen Morgenstunden. Hier sind eure WM-Erinnerungen:

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