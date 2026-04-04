Die Spannung steigt: Es geht ums beste Cordon bleu. Du hast nur noch wenige Stunden, um die Entscheidung zu beeinflussen – stimme jetzt für deinen Favoriten!

Reto Scherrer Moderator, Senior Anchor Blick TV

Reto Scherrer sucht für den «Blick Check» das beste Cordon bleu der Deutschschweiz und hat sich durch die Favoriten-Restaurants der Community schnabuliert. Im Finale duellieren sich die Regionen mit ihren prominentesten Vertretern: das Schnitzelhouse in Rüegsauschachen BE, das Restaurant Is Hüttli aus Meierskappel LU, das Restaurant Frohsinn aus Seon AG und der Landgasthof Adler aus Zuckenriet SG. Die Entscheidung steht kurz bevor: Wer wird den «Blick Check»-Titel für das beste Cordon bleu abräumen?

So funktionierts

Du entscheidest mit: Nur noch bis zum 5. April um Mitternacht kannst du für deinen Favoriten abstimmen – die letzte Gelegenheit, mitzumachen. Also nutze deine Stimme!

Noch unsicher? Dann wirf jetzt einen Blick auf Retos Tests der vier Finalisten:

Gemeinsam mit der Bewertung von Reto Scherrer entscheidest du, welches Restaurant den Titel «Bestes Cordon bleu der Schweiz» gewinnt. Unter allen Teilnehmenden verlosen wir 8 × 2 Kinogutscheine sowie ein Abendessen im Restaurant mit dem besten Cordon bleu der Deutschschweiz.

Bereit? Dann nutze die letzte Gelegenheit und nominiere deinen Favoriten über das Formular.

Diese Abstimmung wurde geschlossen.

Das ist der «Blick Check»! Vom Cordon bleu über das Hoflädeli bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check». Vom Cordon bleu über das Hoflädeli bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check». Mehr zum «Blick Check»

Wie wird der Gewinner ermittelt?

Die Rangliste wird aus zwei Teilen berechnet: den Community-Stimmen und der Bewertung von Reto Scherrer. Beide werden auf eine gemeinsame Skala von 0 bis 100 Prozent umgerechnet und gleich gewichtet.

Erreicht ein Restaurant bei Retos Bewertung zum Beispiel 12 von 24 Punkten, entspricht das 50 Prozent. Holt es zusätzlich auch die Hälfte aller möglichen Community-Stimmen, ergibt das ebenfalls 50 Prozent. Beide Werte werden anschliessend zusammengezählt und durch zwei geteilt – so entsteht die Schlusswertung.

Die Branche mit Herz Das Gastgewerbe prägt unsere Kultur und unser Zusammenleben. Als grösster gastgewerblicher Verband vertritt GastroSuisse die Interessen von über 20’000 Mitgliedern. Wir unterstützen und stärken gastgewerbliche Betriebe und bringen das Gastgewerbe voran. Mit unserem Engagement geben wir der Branche Stärke, Sichtbarkeit und Zukunft. Wir gestalten eine Schweiz, in der durch gelebte Gastfreundschaft echte Begegnung stattfindet, und sind die starke Stimme einer Branche, die inspiriert und Erlebnisse schafft. Das Gastgewerbe prägt unsere Kultur und unser Zusammenleben. Als grösster gastgewerblicher Verband vertritt GastroSuisse die Interessen von über 20’000 Mitgliedern. Wir unterstützen und stärken gastgewerbliche Betriebe und bringen das Gastgewerbe voran. Mit unserem Engagement geben wir der Branche Stärke, Sichtbarkeit und Zukunft. Wir gestalten eine Schweiz, in der durch gelebte Gastfreundschaft echte Begegnung stattfindet, und sind die starke Stimme einer Branche, die inspiriert und Erlebnisse schafft. Mehr zu unserem Engagement



