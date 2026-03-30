Dank der Blick-Leserschaft ist auch die Zentralschweiz im Cordon-bleu-Finale vertreten: Im «Is Hüttli» aus dem Kanton Luzern wird es mit Schwingerkönig Joel Wicki ernst. Gemeinsam mit Reto Scherrer wird getestet, diskutiert und bewertet. Reicht es für die Höchstnote?

Gemeinsam mit der Blick-Community haben wir in vier Regionen die besten Cordon bleus der Deutschschweiz gesucht. Die Top 20 lieferten sich ein enges Rennen – jetzt stehen die vier regionalen Gewinner im grossen Finale. Bern, Luzern, St. Gallen oder Aargau: Wer holt sich den Blick-Check-Sieg?

So funktionierts

Bis am 5. April kannst du für deinen Favoriten abstimmen. Noch unsicher? Dann schau dir jetzt Retos Tests der vier Finalisten an:

Gemeinsam mit der Bewertung von Reto Scherrer entscheidest du, welches Restaurant den Titel «Bestes Cordon bleu der Schweiz» gewinnt. Unter allen Teilnehmenden verlosen wir 8 × 2 Kinogutscheine sowie ein Abendessen im Restaurant mit dem besten Cordon bleu der Deutschschweiz.

Bereit? Dann nominiere jetzt deinen Favoriten über das Formular.

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Das ist der «Blick Check»! Vom Cordon bleu über das Hoflädeli bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check». Vom Cordon bleu über das Hoflädeli bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check». Mehr zum «Blick Check»