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Landet Reto Scherrer in Joel Wickis Schwitzkasten?
«Dein Punktabzug ist nicht gerechtfertigt»

Dank der Blick-Leserschaft ist auch die Zentralschweiz im Cordon-bleu-Finale vertreten: Im «Is Hüttli» aus dem Kanton Luzern wird es mit Schwingerkönig Joel Wicki ernst. Gemeinsam mit Reto Scherrer wird getestet, diskutiert und bewertet. Reicht es für die Höchstnote?
Publiziert: 10:00 Uhr
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Aktualisiert: 10:37 Uhr
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Reto Scherrer, Daniel Künzli und Valerie Stoll

Gemeinsam mit der Blick-Community haben wir in vier Regionen die besten Cordon bleus der Deutschschweiz gesucht. Die Top 20 lieferten sich ein enges Rennen – jetzt stehen die vier regionalen Gewinner im grossen Finale. Bern, Luzern, St. Gallen oder Aargau: Wer holt sich den Blick-Check-Sieg?

So funktionierts

Bis am 5. April kannst du für deinen Favoriten abstimmen. Noch unsicher? Dann schau dir jetzt Retos Tests der vier Finalisten an:

«Blick Check»: Cordon bleu
«Dieses Cordon bleu und deine Musik haben etwas gemeinsam…»
9:02
Unterstützt durch
«Dieses Cordon bleu und deine Musik haben etwas gemeinsam…»
Geht Jordi-Witz daneben?
«Cordon bleu und deine Musik sind ähnlich…»
«Dein Punktabzug ist nicht gerechtfertigt»
8:20
Unterstützt durch
«Dein Punktabzug ist nicht gerechtfertigt»
Cordon-bleu-Kenner Joel Wicki
«Dein Punktabzug ist nicht gerechtfertigt»
«Bis jetzt der einzige Höhepunkt, den wir zusammen hatten – gemeinsam und gleichzeitig»
8:48
Unterstützt durch
«Bis jetzt der einzige Höhepunkt, den wir zusammen hatten – gemeinsam und gleichzeitig»
Patti Basler ganz sinnlich
«Bis jetzt ist das der einzige Höhepunkt, den wir zusammen hatten»
«Du bist eine Banane!»
7:55
Unterstützt durch
«Du bist eine Banane!»
Nöldi genervt von Scherrer
«Du bist eine Banane!»

Gemeinsam mit der Bewertung von Reto Scherrer entscheidest du, welches Restaurant den Titel «Bestes Cordon bleu der Schweiz» gewinnt. Unter allen Teilnehmenden verlosen wir 8 × 2 Kinogutscheine sowie ein Abendessen im Restaurant mit dem besten Cordon bleu der Deutschschweiz.

Bereit? Dann nominiere jetzt deinen Favoriten über das Formular.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an.
Das ist der «Blick Check»!

Vom Cordon bleu über das Hoflädeli bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check».

Vom Cordon bleu über das Hoflädeli bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check».

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Die Branche mit Herz

Das Gastgewerbe prägt unsere Kultur und unser Zusammenleben. Als grösster gastgewerblicher Verband vertritt GastroSuisse die Interessen von über 20’000 Mitgliedern. Wir unterstützen und stärken gastgewerbliche Betriebe und bringen das Gastgewerbe voran. Mit unserem Engagement geben wir der Branche Stärke, Sichtbarkeit und Zukunft. Wir gestalten eine Schweiz, in der durch gelebte Gastfreundschaft echte Begegnung stattfindet, und sind die starke Stimme einer Branche, die inspiriert und Erlebnisse schafft.

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