Bringen die steigenden Benzinpreise die E-Auto-Wende? Jüngste Zahlen der Plattform AutoScout24 zeigen, dass Stromer hierzulande immer attraktiver werden. Während einige unserer Leserinnen und Leser den Wechsel bereits gewagt haben, bleiben andere vorsichtig.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Stromer-Verkäufe in der Schweiz steigen seit Kriegsbeginn im Nahen Osten

AutoScout24: Anfragen nach E-Autos seit April 2026 deutlich gestiegen

Trotz hoher Spritpreise bleiben viele skeptisch gegenüber Elektroautos War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Alessandro Kälin Redaktor Community

Der Konflikt im Nahen Osten bringt einen unerwarteten Gewinner mit sich. Wegen der hohen Spritpreise leben Stromer in der Schweiz aktuell auf der Überholspur. Jüngste Zahlen der Auto-Plattform AutoScout24 zeigen, dass es immer mehr Schweizerinnen und Schweizer in die Ausstellhallen von E-Auto-Verkäufern verschlägt.

Suchen nach Elektroautos, konkrete Anfragen und sogar Vertragsabschlüsse sind seit Kriegsausbruch allesamt gestiegen. Als Reaktion zieht auch die Produktion von Elektroautos an, und die Auswahl wird vielfältiger. Unsere Leserschaft diskutiert den plötzlichen Umschwung.

«Wenn die Krise vorbei ist, wird alles wieder beim Alten sein»

Eine Mehrheit blickt weiterhin skeptisch auf die Elektromobilität. Beni Forster hält zumindest vorerst am Verbrenner fest: «Überlegungen gab es schon, aber solange der sparsame Benziner fährt, sehe ich noch keinen Grund für den Kauf eines E-Autos.» Christian Wittwer schliesst sich an: «Nur weil das Benzin ein wenig teurer ist, kaufe ich sicher nicht gleich ein neues Auto.»

Einige sehen im abrupten Wechsel eine Überreaktion. Sascha Zimmermann kommentiert etwa: «Es ist nicht normal, gleich auf alles zu reagieren und sich komplett neu auszurichten, nur weil gerade ein Sturm im Wasserglas herrscht. Der Spritpreis wird wieder sinken.» Jürg Frey fügt an: «Wenn die Krise vorbei ist, wird alles wieder beim Alten sein. So tickt der Mensch.»

Thomas Ulrichsson hebt zudem hervor, dass ein E-Auto für manche schlicht keine Option ist: «Selbst wenn ich ein E-Auto geschenkt bekäme, ich habe weit und breit keine Lademöglichkeit. Ich sehe schon noch sehr viel Verbesserungspotenzial bei der E-Mobilität.» Kevin Pelli schreibt: «Ich war schon von Anfang an an einem E-Auto interessiert. Aber die Preise sind einfach zu hoch.»

«Schade, bin ich nicht schon früher umgestiegen»

Trotzdem berichten auch viele Leserinnen und Leser, dass sie bereits umgestiegen sind. Darunter ist auch Hans Christian Ernst: «Ich habe diesen Monat auf einen Tesla 3 gewechselt und bin begeistert von der Technik!» Andri Luzi erzählt von sich selbst: «Ich fahre schon seit einem Jahr elektrisch. Schade, bin ich nicht schon früher umgestiegen.»

Othmar Kamm kommentiert: «Ich habe gerade auf einen BYD Seal U gewechselt. Mit dem Benzin und Diesel werden wir in naher Zukunft laufend mehr Probleme bekommen.» Auch Thorsten Hohmann wagt sich ans E-Auto: «Letzte Woche habe ich meinen ersten Stromer bestellt. Ich bin bereit für dieses neue Kapitel Mobilität.»

Mark Grunder schreibt: «Wer jetzt noch auf Verbrenner setzt, kann das gerne machen. Aber bitte dann nicht über die steigenden Spritpreise jammern!» Urs Forster ist überzeugt: «Jeder, der einmal mit einem Stromer gefahren ist, will nie mehr mit einem Verbrenner fahren.»