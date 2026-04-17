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Badi, Hoflädeli oder Minigolf-Anlage
Was sollen wir für dich als nächstes checken?

Reto hat das beste Cordon bleu gesucht und es bei Beizer Roger Christen im «Frohsinn« in Seon AG gefunden. Er ist unser erster Blick-Check-Gewinner. Was sollen wir als nächstes unter die Lupe nehmen? Schick uns deinen Vorschlag.
Publiziert: vor 24 Minuten
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Aktualisiert: vor 4 Minuten
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Valerie StollArt Director Formate RMS

Dank eurer Nominierungen und Stimmen haben wir es gefunden: das beste Cordon bleu der Deutschschweiz.

Lokaler Schinken, die hauseigene Gewürzmischung und perfekt abgestimmtes Bratöl: Aus diesen Zutaten zaubert Roger Christen sein Cordon bleu, das ihm beim Blick Check den ersten Sieg eingebracht hat.

Jetzt liegt es an dir – was sollen wir nach dem Cordon bleu als nächstes checken? Schick uns deine Vorschläge.

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Das ist der «Blick Check»!

Vom Cordon bleu über das Hoflädeli bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check».

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