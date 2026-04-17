Reto hat das beste Cordon bleu gesucht und es bei Beizer Roger Christen im «Frohsinn« in Seon AG gefunden. Er ist unser erster Blick-Check-Gewinner. Was sollen wir als nächstes unter die Lupe nehmen? Schick uns deinen Vorschlag.

Was sollen wir für dich als nächstes checken?

Was sollen wir für dich als nächstes checken?

Valerie Stoll Art Director Formate RMS

Dank eurer Nominierungen und Stimmen haben wir es gefunden: das beste Cordon bleu der Deutschschweiz.

Lokaler Schinken, die hauseigene Gewürzmischung und perfekt abgestimmtes Bratöl: Aus diesen Zutaten zaubert Roger Christen sein Cordon bleu, das ihm beim Blick Check den ersten Sieg eingebracht hat.

Jetzt liegt es an dir – was sollen wir nach dem Cordon bleu als nächstes checken? Schick uns deine Vorschläge.

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